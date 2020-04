Sono già pronti per il 25, per poter infangare quella che chiamano la “festa dei traditori” e si stanno preparando anche per scendere in piazza e intonare canzoni fasciste, contro “Bella Ciao”. Si parla dei neofascisti e della loro protesta, che poi dovrà rimanere virtuale o interverrà lo Stato, contro la festa della Liberazione.

La protesta virtuale

Già quattro giorni prima della data prevista per festeggiare l’anniversario dalla Liberazione dell’Italia dal Nazismo e Fascismo, i gruppi politici che ancora inneggiano a quest’ultimo si sono preparati per poter contestare tutte le canzoni partigiane e le manifestazioni (virtuali) che in molti svolgeranno. Insomma, se sarà cantata “Bella Ciao”, chi vuole ricordare le camicie nere è già pronto ad intonare “La Canzone del Piave”. Il punto è che in questo momento così delicato, in cui sembra che si stia vivendo un clima apocalittico, aggiungere odio verso partiti o ideologie politiche pare davvero assurdo.

L’odio

Lo Stato si è dichiarato pronto ad intervenire, se qualcuno dovesse provare realmente a scendere in piazza per protestare oppure per manifestare le sue idee politiche. Insomma, le Forze dell’Ordine non rimarranno a guardare e si spera che tutto l’odio che ogni anno viene fuori durante questa festa, almeno per quest’anno venga riposto. Il punto è che alimentarlo già è sciocco, ma più che mai ora, anche perché c’è poco da festeggiare: la pandemia è un pensiero ben più grande della difesa di una propria ideologia politica o della manifestazione di essa. In più quest’ultima è fuori luogo se viene svolta con parole violente ed esagerate.