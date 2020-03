Il conflitto tra USA e Talebani vede ora uno storico accordo, firmato il 29 febbraio 2020. Il testo è stato negoziato per circa un anno e mezzo ma proprio nella data indicata è stato finalmente firmato a Qatar. La decisione riguarda il ritiro, da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati, delle truppe dall’Afghanistan. Si può parlare di “accordo storico” in quanto tale trattato rappresenta la cessazione di un conflitto durato anni.

Firmato accordo: cosa prevede il trattato

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato “li incontrerò presto”, riferendosi ai Talebani. Intanto è stato firmato l’accordo di pace che prevede il ritiro sia delle truppe americane dall’Afghanistan, sia degli alleati degli americani. È stato stabilito che tale ritiro per ora dovrà riguardare la riduzione delle truppe a 8600 entro 135 giorni dalla firma dell’accordo. Tutte le restanti saranno poi ritirate entro 14 mesi. Si tratta senza dubbio di un importante passo, e un accordo storico, dato che il conflitto in questione durava diversi anni, precisamente quasi 19.

I dettagli della firma e del conflitto

Il patto è stato firmato a Dona, in Qatar, da Zalmay Khalilzad, capo negoziatore di Washington, e dal capo politico dei talebani, Abdul Ghani Baradar. Nel conflitto in questione erano rimasti uccisi circa 2400 soldati Usa ma oggi ce ne sono ancora 12mila nel territorio talebano. La firma dell’accordo prevede inoltre che i negoziati inizieranno il 10 marzo. Nel trattato c’è anche scritto che se non dovesse essere rispettata l’intesa da parte dei Talebani, gli Usa non esiteranno a interrompere l’accordo. Per ora ci si augura una pace duratura affinché il conflitto non venga mai ripreso.