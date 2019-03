Con l’arrivo della primavera e della bella stagione ci si comincia ad organizzare per poter organizzare serate in compagnia in giardino, in casa o fuori in campeggio. Tante sono le novità di quest’anno e le promozioni da non perdere per avere degli strumenti utili per passare delle belle serate con amici.

Spillatore di birra a casa

Sub è il nuovo spillatore per spillare la birra a casa propria, in giardino o in campeggio. Piccolo e leggero, ha bisogno solo di una normale presa per poter raffreddare la birra fino a 2°.

Con la festa del Papà si risparmia fino al 54% sul prezzo da listino.

Il modello più economico, Compact Edition, con lo sconto del 54% ha un costo di 59€. Un prezzo davvero alla portata di tutti per bere ottima birra fresca delle migliori marche di birra. Ha un cavo di alimentazione, è riciclabile al 100% ed è di classe energetica A.

Questo spillatore supporta dei fusti da 2 litri chiamati Torp che conservano la freschezza della birra fino a 15 giorni. E possibile scegliere Torp delle principali marche di birre (Heineken, Moretti, Desperados, Amstel, Edelweiss ecc.). La stessa promozione offre la possibilità di comprare i Torp fino al 19% di sconto.

Barbecue in muratura o grill

E’ il sogno di tutti avere un barbecue in muratura che si può alimentare a legna o con carbonella. Grande abbastanza per grigliare per oltre 10 persone, è fatto di conglomerato cementizio refrattario ed ha dimensioni

118x78x226 cm. La Coop garantisce sempre qualità dei prodotti ed in questo caso offre anche la spedizione gratis.

Utilizza la pietra ollare, una particolare pietra naturale che permette di cuocere cibi sani.

In alternativa è possibile scegliere dei grill per il barbecue molto più maneggevoli ed economici. Li propone Bricoio con consegna a domicilio o in negozio. Si tratta di barbecue a carbonella che partono dai 62€ fino ad arrivare ai 300€ a seconda della grandezza e della presenza di affumicatore e carrello per lo spostamento.