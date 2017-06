Appello per una assemblea Appulo-Lucana Salvalacqua e No Triv

Siamo un nutrito gruppo di cittadini, associazioni, movimenti, comitati…Abbiamo motivo di pensare che la situazione ambientale lucana (e di consegueza puglese) stia per arrivare ad un punto di non ritorno, ma i mezzi di disinformazione continuano a dirci TUTTAPPòST!!!- a gennaio 2017 si registra un grave incidente al COva di Viggiano e per due mesi circa, diverse autobotti hanno aspirato petrolio dai tombini della fogna fuori dal Centro Oli, ma…. TUTTAPPOST!

– le acque del Pertusillo diventano MARRONI, ma… TUTTAPPòst;

– il 15 aprile la Regione sospende ogni attività nel Centro Oli di Viggiano, ma… TUTTAPPòst

– il sindaco di Grumento con ordinanza n. (vedi allegato) vieta l’uso di acqua e suoli per qualsiasi impiego ( dal foraggio al pascolo alla coltivazione di funghi o di tartufi ) in contrada Campestrini e al lato della “fondo val d’agri – ss598” tra il Fosso del Lupo e la zona industriale per contaminazione da “idrocarburi, etilbenzene ed altro”;

– qualche giorno fa, inoltre, c’è stata una impressionante morìa di pesci nella diga del Basentello al confine tra puglia e basilicata: anche qui sarebbe TUTTAPPòST!

PENSI CHE POSSIAMO FARE QUALCOSA OLTRE CHE SFOGARCI SUL WEB?



PENSIAMO CHE INCONTRARSI E PARLARCI POSSA FAR NASCERE QUALCOSA DI PIU’ GRANDE E INARRESTABILE?

Durate il convegno SALVALACQUA dal PROFITTO e dal PETROLIO dello scorso 23 marzo a Bari, è emersa la necessità di promuovere un’assemblea dei movimenti lucani e pugliesi e di farlo in Basilicata, a Matera

Obiettivo:

– per fare il punto della situazione alla luce degli ultimi risvolti (Pertusillo e Basentello);

– tenere alto il livello di guardia;

– organizzare i “sopralluoghi SALVALACQUA” per portare i pugliesi in visita aui luoghi attorno al Pertusillo;

– promuovere azioni/eventi in terra di Basilicata;

– varie ed eventuali;

QUANDO? Sabato 6 maggio 2017 ore 17,30



DOVE? Fucine dell’eco – MATERA (vedi indicazioni sotto)



COSA? Assemblea Rete appulo-lucana Salvalacqua e NO TRIV

COME ARRIVARE alle Fucine dell’ECO di Matera.- Entrate da via Nazionale, risalitela tutta

– proseguite dritto in via Annunziatella

– proseguite costeggiando la Villa

– alla fine della villa GIRATE a SN in via Piave

– PARCHEGGIATE tra via Piave e via S. Stefano.

A questo link trovate una mappe del percorso da fare a piedi.