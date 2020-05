Il Governo ha ipotizzato l’adozione di un bonus di 500 euro per tutti i cittadini che acquisteranno biciclette elettriche oppure monopattini. La decisione è ancora da prendere, anche se alcuni politici sembrerebbero essere favorevoli. L’idea arriva direttamente dal ministro dei Trasporti, Paola De Micheli.

Bonus di 500 euro: quando e come riceverlo

La decisione del Governo è ancora da confermare, anche se la ministra Paola De Micheli ha ipotizzato di assegnare un bonus di 500 euro a tutti quei cittadini che acquistano biciclette elettriche, monopattini oppure hoverboard. Incentivare all’acquisto di questi speciali mezzi di trasporto infatti secondo la ministra può aiutare ad evitare assembramenti sui mezzi pubblici. Questi ultimi infatti possono essere fonte di contagio, soprattutto all’interno di grandi città come ad esempio Roma e Milano. Se invece sempre più persone eviteranno i mezzi pubblici e si recheranno al lavoro con una bicicletta o mezzo alternativo, questo riuscirà a ridurre il rischio di contrarre il Coronavirus. Sebbene questa sia l’opinione della ministra dei Trasporti, tuttavia non tutti i politici sono d’accordo.

Le opinioni avverse

Non tutti sono d’accordo con le opinioni della De Micheli, anche perché molti politici hanno tenuto a precisare che incentivare l’acquisto di monopattini e mezzi simili non basterà per cercare di limitare il contagio. Oltre a questo, il fatto che il bonus sarebbe elargito solo come rimborso alla spesa che i cittadini dovrebbero realizzare di tasca loro, potrebbe generare difficoltà economiche per chi acquista. Se il bonus infatti dovesse ritardare, il cittadino avrebbe solo contratto un’ennesima spesa in più.