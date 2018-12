Ceste di Natale”Fuorimercato”

ABBIAMO REALIZZATO TRE CESTE

🤝 Cesta Mutualismo (30€)Salsa di pomodoro SfruttaZero di Solidaria (Bari) e Diritti a Sud (Nardò), Marmellata di agrumi di Sos Rosarno, Olive Nocellara del Belice di Contadinazioni Palermo, Biscotti Mshikamano Milano + 1 prodotto della filiera locale La Cesta Mutualismo raccoglie i prodotti del lavoro cooperativo di donne e uomini migranti e nativi, che attraverso il lavoro si riappropriano di una vita dignitosa. Mutualismo e autonomia economica diventano così le basi per sottrarsi alla violenza e allo sfruttamento. ‍ Cesta Ri-Maflow vivrà! (55€)

Cassetta in legno artigianale, Bottiglia di Amaro Partigiano, Bottiglia di RiMoncello, 2 Pacchetti di Riscotti, Libro “Conosco Massimo”

La Cesta RiMaflow Vivrà raccoglie la produzione della fabbrica recuperataRiMaflow. Qui lavorano in autogestione e senza sfruttamento 120 uomini e donne che non avevano più lavoro. Tra questi, il presidente della cooperativa Massimo Lettieri che si trova in arresto, colpito da un’infondata accusa di associazione a delinquere. Sosteniamo Massimo, difendiamo RiMaflow. Cesta Luppoleto sociale (22€)

Birra Wivit blanche, Birra Ramada (APA), Birra Primera del Podere (chiara), Birra Malù (APA), Birra La Staffetta di FuoriMercato

Con la Cesta Luppoleto Sociale festeggiamo la nascita di un nuovo progetto FuoriMercato, il Luppoleto Sociale Fuorimercato, con la creazione di una filiera solidale della birra biologica per l’inclusione lavorativa di persone con situazioni di difficoltà.