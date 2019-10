La guerra che la Turchia di Erdogan ha avviato negli ultimi giorni contro i curdi rappresenta un attacco ad un ideale rivoluzionario di democrazia comunalista e federalista, femminista ed ecologista; un attacco ad una delle poche forze realmente democratiche in Siria; un attacco alla controparte che maggiormente ha ostacolato l’avanzata dello stato islamico dell’Isis e che più di ogni altra ha contribuito e sconfiggerla.



Per tutte queste ragioni non possiamo restare a guardare e in qualche modo dobbiamo mobilitarci per fermare la guerra che i turchi hanno cominciato a combattere anche con l’ aiuto di forze jihadiste siriane (fonte La Repubblica).

Partecipiamo alle iniziative che nelle nostre città si stanno organizzando. Non manchiamo a presidi e manifestazioni.

E poi utilizziamo lo strumento del boicottaggio per fare in modo che la Turchia si tiri indietro o che sia aiutata a farlo da un malcontento popolare suscitato dal boicottaggio economico.

Chiedere ai supermercati di eliminare prodotti turchi

L’azione più immediata e semplice è quella di non comprare più prodotti turchi quando facciamo la spesa. Si può riconoscere l’origine del prodotto guardando il codice a barre. Tutti i prodotti con codice che comincia per 869 provengono dalla Turchia.



Un’altra azione che possiamo svolgere da casa è quella di inviare una e-mail di protesta ai maggiori supermercati italiani chiedendo loro di eliminare i prodotti di origine turca dagli scaffali.

Ecco le pagine dei siti che permettono ai clienti di inviare consigli e suggerimenti sui prodotti:



Conad

Auchan

Lidl

Pam

Eurospin

Famila

Coop Centro Italia

Coop Liguria scrivi a filodiretto@liguria.coop.it

Nova Coop scrivi a soci.consumatori@novacoop.coop.it

Coop Lombardia scrivi a filodiretto@lombardia.coop.it

Coop Alleanza 3.0 scrivi a filo.diretto@alleanza3-0.coop.it

UniCoopFirenze scrivi a comunica@coopfirenze.it

UniCoop Tirreno scrivi a filodiretto@unicooptirreno.coop.it

Prodotti di aziende turche

Ecco quali sono i prodotti di aziende turche presenti nei nostri supermercati (da Comune-info.net):



SAWA; GÜLSEN; TALAT ELMAS; AGROBAYS; PEYBA; KERVITAS. Etnatost di Biancavilla commercializzafichi secchi, LIFE in Turchia produce albicocche secche che vengono confezionate da Live Italia, Sommariva Perno (CN), USTA Brand di provenienza turca. La famiglia Averna ha venduto al gruppo SANSET della famiglia turca TOKSOZ lo storico marchio di cioccolatini PERNIGOTTI, IBEKO (elettro-domestici); KARSAN (autoveicoli); ANADOLU, KALE (ceramiche); ZORLU (energia). Inoltre KOC, YILDIZ eDOGUS sono corporation di livello internazionale che operano in diversi settori e che controllano anche aziende italiane.