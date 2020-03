Non sono poche le polemiche di questi giorni riguardanti le posizioni

di Confindustria contro quelle di diversi sindacati. Nel mezzo c’è

Conte, che ha aspettato a firmare il cosiddetto “Decreto serra Italia”,

attivo fino al 3 aprile. Cosa chiede esattamente Confindustria? I

sindacati invece?



Le posizioni di Confindustria

Confindustria accende le polemiche contro i sindacati, che minacciano

lo sciopero. Il problema maggiore riguarda le diverse posizioni assunte

per il decreto “Serra Italia”, ovvero quello che Conte ha impiegato

diversi giorni per firmare e che a quanto pare dovrebbe durare fino al 3

aprile. Confindustria ha espressamente chiesto a Conte di avere più

tempo per bloccare le fabbriche e aziende, mentre altre sono

“essenziali” e quindi vanno lasciate aperte. Il motivo principale

consisterebbe nel fatto che verrebbero persi diversi miliardi di euro al

mese, ma non solo. Secondo le posizioni di Confindustria, alcune aziende

rischiano di non far giungere le forniture utili per lo svolgimento di

attività essenziali.



I sindacati e Conte

Conte ha aspettato a firmare il nuovo decreto è ha stabilito ben due

giorni, dal 23 al 25 marzo, per dare più tempo alle aziende di bloccare

tutto e organizzarsi. I sindacati però rispondono con la minaccia di

sciopero e si schierano contro Confindustria, sostenendo che non è il

caso di attendere con le misure restrittive, perché in mezzo ci sono le

vite umane. Per adesso c’è ancora tanta confusione, anche se sembra che alla fine Conte abbia accolto numerose richieste di Confindustria, e per ora si attendono nuovi aggiornamenti, con la speranza che tutti

capiscano che chiudere può salvare dall’emergenza, e all’economia ci si

penserà dopo.