Il Coronavirus preoccupa sempre di più, anche perché a quanto pare ha colpito l’Africa: si tratta di una preoccupazione globale, non solo perché i paesi colpiti sono già diversi, ma anche per altre ragioni. Una tra queste è il problema degli immigrati: se si continueranno ad ospitare anche in Italia, potrebbero esserci dei nuovi contagi, anche una volta risolto il problema. Oltre a questo, l’Africa non ha purtroppo le strutture ospedaliere necessarie e adeguate per risolvere il problema.

Il Coronavirus colpisce l’Africa

Ormai il Coronavirus sta mietendo diverse vittime anche nel Terzo Mondo, e a quanto pare sono già diversi i paesi che sono stati colpiti, così come diversi stati. Per adesso le nazioni dell’Africa che hanno più di 100 contagiati dal Covid-19 sono Sudafrica, Egitto, Algeria e Marocco. In totale, più di 1400 sono le persone le hanno contratto questo problema, e i decessi sono in totale 46, concentrati in una decina di Stati. Il problema è che se nell’Africa i contagi dovessero salire ulteriormente, purtroppo lì non sono presenti terapie intensive adeguate o strutture ospedaliere consone per fronteggiare un’emergenza del genere.

Gli ulteriori problemi

Oltre al grave problema dovuto al fatto che l’Africa non è in grado di fronteggiare l’emergenza, purtroppo c’è anche quello degli immigrati. L’Italia è già in ginocchio e il Governo attuale, nonché anche quelli passati, hanno sempre fatto entrare tutti nel territorio della penisola. Chiuderà le porte agli immigrati, una volta che sarà uscita dal problema Coronavirus? È questa la domanda che preme di più agli italiani, anche perché giustamente nessuno vuole che il problema si ripresenti.