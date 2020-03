Il Coronavirus in Italia ha fatto chiaramente vedere chi è disposto ad aiutare la penisola e chi invece no. Ciò che è evidente è che la Cina sta aiutando gli italiani in ogni modo: addirittura negli ultimi giorni sono sbarcati ben 9 medici che hanno lottato in prima linea contro il Covid-19 in Cina, ma ora sono disposti a combattere ancora, a fianco di altri medici italiani. Un bel po’ differente invece il discorso degli USA, nazione che si è limitata solo ed esclusivamente a inviare soldati in Italia, soldati che neanche si capisce cosa debbano fare: si parla di esercitazione, di “Defend Europe 2020”, ma difendere da cosa?

I preziosi aiuti da parte della Cina

La Cina ha combattuto in prima linea contro il Covid-19, e ora è finalmente uscita non solo dall’emergenza, ma sta riprendendo il ritmo abituale che aveva prima. I medici cinesi, nonostante siano ancora stanchi di tutti quei turni massacranti, dell’ansia, di ciò che hanno vissuto, sono sbarcati da pochi giorni nella penisola italiana per combattere ancora contro il Coronavirus, insieme ai medici italiani. Oltre a questo, la Cina non ha mai smesso di inviare in continuazione aiuti all’Italia, tra i quali farmaci ma anche più di 10mila respiratori artificiali.

Gli ostacoli degli USA

Diverso invece il discorso degli Stati Uniti, che si sono solo limitati prima a parlare di “banale influenza” e poi, proprio pochi giorni fa, si sono finalmente resi conto che il Covid-19 è realmente un’emergenza mondiale. Oltre a questo, il problema sono i soldati che Trump ha inviato in Europa, non si sa bene per quale scopo. A quanto pare si sono schierati al confine con la Lituania, Lettonia e anche parte della Polonia. Si parla di “Defend Europe 2020”, che a quanto pare sarebbe un’esercitazione, ma esercitazione di cosa? È opportuno svolgere proprio ora un’esercitazione, durante questa catastrofe generale causata dal Covid-19? In più, molti si chiedono perché i soldati USA abbiano il permesso di non indossare le mascherine. Molti pensano che siano immuni dal Coronavirus, ma ovviamente tutte queste domande e ipotesi rimangono tali, senza dimostrazioni, ma solo con tanti punti interrogativi.