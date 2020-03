Conte ha stabilito un ulteriore Decreto per l’emergenza Coronavirus, questa volta per i lavoratori e anche le famiglie. In particolare si parla di un aiuto economico per tutte quelle imprese e aziende che sono rimaste attive in questo periodo e non hanno potuto usufruire dello smart working o ferie o soluzioni simili.

Decreto: tutti i dettagli

È stato approvato ieri, 16 marzo 2020, il nuovo Decreto economico previsto per le famiglie in difficoltà e anche per le aziende che non hanno potuto fermare la loro produzione, né usufruire del lavoro agile. In poche parole si tratta di 100 euro in più che saranno direttamente versate in busta paga, anche se ci sono dei requisiti per poter ottenere questa somma in più. Questi riguardano il fatto di dover avere un reddito non superiore ai 40mila euro. Attenzione anche ad un altro importante dato: i 100 euro saranno versati solo a colori che hanno effettivamente svolto il lavoro presso la sede ufficiale.

A chi spetta la somma

La somma è sia per dipendenti pubblici sia privati, ma sarà garantita dopo che saranno state svolte le opportune verifiche e sarà stato dimostrato che il lavoratore abbia svolto la sua attività presso la sede lavorativa. In arrivo anche aiuti per le famiglie in difficoltà, per una somma complessiva di 25 miliardi di euro, che saranno suddivise per differenti categorie di persone. Per ora si stanno aspettando gli ultimi aggiornamenti in merito, e anche le ulteriori novità che verranno decise dal Governo.