In questo periodo di emergenza oltre a tanti problemi arrivano anche tante proposte politiche che stanno davvero facendo di tutto per far innervosire gli italiani. Se molti già si lamentavano per la cifra bassa dei buoni spesa e del famoso aiuto mensile di 600 euro per chi è libero professionista o ha un’attività, adesso molti perdono la pazienza. A causare un’ondata di risentimento è una delle tante proposte che arrivano da Italia Viva: i disoccupati o chi percepisce cassa integrazione andrà a lavorare gratis nei campi del nord, dove manca manodopera per l’agricoltura.

La proposta indecente

Gli aiuti dello Stato non serviranno a nulla, se verrà realmente accettata l’assurda proposta lanciata da Italia Viva, in particolare dalla Ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova. L’idea fa molto gola al Veneto, che già si sta muovendo per valutarla. Si tratterebbe di mandare i disoccupati, ma anche chi percepisce cassa integrazione e reddito di cittadinanza, a lavorare nei campi agricoli del Nord Italia.

Il motivo? Manca manodopera. Ora, che manchi quest’ultima nessun italiano lo mette in dubbio: tutti sanno leggere i dati, ma il punto è che a quasi nessuno piace la proposta, anche perché significherebbe andare a svolgere un lavoro non retribuito.

Gli utenti e la loro indignazione

Cosa ne pensano gli utenti? A quanto pare la proposta non piace agli italiani, anche perché in tal modo vanificherebbe tutti gli aiuti che lo Stato sta inviando a chi ne ha bisogno: manda aiuti eppure poi pretende che le persone vadano a lavorare gratis nei campi? Si dice tanto che gli italiani debbano restare a casa e che devono capire di più la situazione di emergenza, ma a quanto pare tra i tanti politici, c’è qualcuno che non ha capito al meglio la gravità della situazione economica degli italiani, a tal punto che anziché aiutarli, propone di farli lavorare gratis.