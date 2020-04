Cos’è Extinction Rebellion? In Italia se ne sente parlare poco in effetti, qualche accenno e articolo del Manifesto ne discute con i rappresentanti di questo movimento ambientalista e “matematico” movimento che nasceva nel maggio del 2018, Extinction Rebellion rappresenta un movimento pacifista e largo, inclusivo ma anche molto ben organizzato e che impiega la matematica quale strumento per pianificare le proteste.

Volete sapere cosa ha fatto questo movimento?

Ebbene per undici giorni attraverso l’attivismo di migliaia di persone hanno bloccato Londra, senza usare violenza e sorrette da un’idea immensa: salvare il pianeta che sta morendo.

Gli attivisti hanno formato catene umane utili a bloccare ponti e incroci, si sono sdraiati per le strade, e fissati all’ingresso della Borsa di Londra e sulle porte delle metropolitane, gli arresti sono stati più di mille.

Atti molto intensi di Disobbedienza Civile, questo è ciò che fa tale movimento, riprendendo forme di protesta pacifiche tipiche della storia di civiltà. Extinction Rebellion (la cui sigla è XR), è un movimento di disobbedienza che nasce per sensibilizzare sul clima e che chiede interventi urgenti utili ad arrestare la crisi climatica e ambientale che minaccia la sopravvivenza di molte specie, compresa la nostra.

Il manifesto di XR, così come la Dichiarazione di ribellione che li caratterizza, è netto ed evidenzia la necessità di agire per evitare quella che scientificamente si annuncia come una catastrofe.

Il movimento esorta pacificamente alla responsabilità individuale dei cittadini, visto che le istituzioni hanno fallito nel loro compito e questa è la differenza sostanziale che intercorre tra questo movimento e quello dei Friday for Future.