La festa delle donne sta per arrivare, dato che mancano ormai meno di 24 ore. Si tratta di una festività dalle origini particolari, che non tutti conoscono, ma che hanno radici storiche. Purtroppo numerosi eventi per festeggiare l’8 marzo sono stati annullati a causa dell’emergenza del Coronavirus.

Le origini della festa delle donne

L’8 marzo è la festa della donna, ma per essere precisi si tratta della Giornata internazionale dei diritti della donna. Le origini di questa festività sono controverse, anche se la maggior parte delle persone ritiene che tutto sia nato da uno spiacevole episodio, che ha visto alcune donne rinchiuse in una fabbrica americana, nel 1857. Quelle donne erano state rese prigioniere dal loro capo, affinché non partecipassero ad uno sciopero. Un rogo però scoppiato all’interno della fabbrica, ha ucciso le prigioniere e l’episodio è stato poi collegato ad una situazione simile avvenuta a New York, l’8 marzo del 1911, data in cui persero la vita molte donne, per un incendio scoppiato sempre in una fabbrica. In realtà numerose ricerche in merito hanno poi dimostrato che l’episodio di New York era accaduto a febbraio. Dal 1921 però diverse nazioni hanno stabilito l’8 marzo come data comune per celebrare la festa della donna.

Gli eventi annullati

La festa dell’8 marzo quest’anno viene messa a dura prova dal Coronavirus, motivo che ha causato la cancellazione di numerosi eventi, tra cui diversi cortei. Questi, come ogni anno, erano stati programmati anche per la data di domani, in numerose città. Vietata però e cancellata ogni tipo di manifestazione pubblica, compresi alcuni scioperi come quello previsto per il 9 marzo dal movimento “Non una di meno”. Bloccata anche la Festa al Quirinale, sempre organizzata per la festività della donna. La celebrazione rimane, ma non c’è dubbio che quest’anno i festeggiamenti saranno contenuti, a causa del Coronavirus.