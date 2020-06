Il Presidente della Lombardia Attilio Fontana ha denunciato “Il Fatto Quotidiano” per aver anticipato il contenuto, tra l’altro erroneo, di una puntata di “Report” che ancora deve andare in onda. La denuncia è stata fatta anche contro questa trasmissione, sempre per dati erronei che erano stati diffusi.

Fontana: cos’è successo

Fontana ha deciso di denunciare “Il Fatto Quotidiano” e anche “Report”. Il primo è stato querelato per un articolo che avrebbe anticipato i contenuti dell’inchiesta di “Report”, trasmissione che va in onda ogni lunedì e che tra l’altro avrebbe diffuso dati sbagliati riguardo un accordo tra un’azienda amministrata dalla moglie di Fontana e dal cognato, e l’azienda “Aria Spa”. La prima sarebbe stata accusata da “Report” di aver fornito dei camici ad Aria Spa, la quale avrebbe fornito un pagamento ai parenti di Fontana. In realtà non ci sono stati pagamenti, ma solo donazioni. Il Presidente della Lombardia ha infatti mostrato tutte le prove necessarie per dimostrare le sue tesi, ma non ha ritirato le due querele.

La difesa

Di contro, il giornalista di “Report” avrebbe sostenuto che era assente nel momento in cui l’inchiesta era ormai già partita e solo una volta tornato si sarebbe accorto dell’errore, consistente nel fatto di aver ritenuto che ci fossero pagamenti dietro la fornitura di camici, quando in realtà la regione Lombardia li avrebbe donati ad Aria Spa. Insomma, per ora ci sono delle tensioni in atto, nonostante sembrerebbero essere stati mostrati dei documenti che dimostrerebbero che si tratti solo di donazioni.