Proponiamo qui una breve rassegna dei libri più interessanti in arrivo nelle librerie.

Il 19 novembre arriva in libreria “Esercizi di potere” di Margaret Atwood edito da Nottetempo edizioni. Quando apparve per la prima volta nel 1971, Power Politics di Margaret Atwood sorprese i lettori con un’iconoclastia che a cinquant’anni di distanza sorprende e spiazza ancora. Quella che leggiamo in Esercizi di potere si mostra come un’indagine dell’intelligenza, ma è poesia fatta di una meticolosa crudeltà dello sguardo, di un sentire svincolato dal tempo che mette in rassegna infiniti istanti di interiorità e li affonda nella storia, tutta la storia umana condensata nell’incontro – nello scontro – tra uomo e donna. Ne emana un paesaggio intimo e lunare, una voce cosí forte, cosí onesta, da restare incantata dall’alterità, fino a difenderla, resistendo alla tentazione di una sintesi. È forse a questo potere che allude il titolo.

Margaret Atwood, poetessa e scrittrice canadese particolarmente attenta ai temi dell’ambientalismo e del femminismo, ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Booker Prize (per due volte) e il Governor General’s Award.



Il 26 novembre arriva il nuovo libro di Javier Argüello, “Essere rosso” edito da Voland. L’autore di “A proposito di Majorana”, attraverso il racconto dei suoi genitori, ci fa seguire ill viaggio di Omar e Lolita per partecipare al festival della gioventù comunista e di una famiglia che scappa da due dittature. La narrazione offre l’occasione all’autore per chiedersi dove sia finito l’entusiasmo che avevano un tempo i giovani per ideali come uguaglianza e giustizia sociale.

Argüello è nato a Santiago del Cile nel 1972 e vive a Barcellona. Nel 2011 ha ricevuto il premio Josep Palau i Fabre.

Il prezzo dell’edizione cartacea è di 17€.



Dal 3 dicembre in libreria avremo il nuovo libro di Serhij Žadan edito da Voland. Si chiama “il Convitto” ed è l’ultimo capitolo del viaggio dell’autore nel Donbas, in Ucraina Orientale, dove è ancora in atto una guerra. È la storia di un giovane insegnante che per riportare a casa il nipote tredicenne deve attraversare la città per raggiungere il convitto in cui si trova. Ma nella città infuria la guerra.

Žadan è uno scrittore ed attivista politico. Ha ricevuto ventuno premi internazionali.

Il prezzo dell’edizione cartacea è di 17€.

Dal 10 novembre è in edicola “L’Ickabog” di J. K. Rowling edito da Salani Editore. “L’Ickabog” è una leggenda che nel regno di Cornucopia viene raccontata ai bambini per spaventarli, un mostro che prende vita. Due giovani amici dovranno svelare dove si nasconde il vero mostro e riporteranno la felicità nel regno di Cornucopia.

È una storia per piccoli e grandi. Ogni Paese avrà un’edizione unica e speciale con i disegni dei bambini-illustratori del Paese di appartenenza.

I diritti d’autore di questa pubblicazione saranno donati per aiutare le persone colpite da Coronavirus in Inghilterra e nel mondo. Ogni vincitore, oltre alla pubblicazione della propria illustrazione nell’edizione italiana del libro, riceverà una copia autografata dall’autrice. Salani effettuerà, inoltre, una donazione di libri del valore indicativo di 500 euro a una scuola o una biblioteca che sarà indicata da ciascuno dei 34 vincitori.

Il costo dell’edizione cartacea è di 19,80€ e di 11,99€ per l’e-book.

Il 15 ottobre sono usciti due libri molto interessanti. Si tratta di “Il bivio” di Rossano Ercolini e di “Quelli che Spezzano” di Tiziana Barillà.

Il primo ha come sottotitolo “Manifesto per la rivoluzione ecologica” ed è edito da Baldini & Castoldi. Riporta l’attenzione sul tema dimenticato in questo periodo in cui siamo preoccupati dall’emergenza sanitaria e da quella economica e lavorativa: la crisi ecologica e climatica. Sarà recensito nei prossimi giorni su questo blog.

Il libro di Tiziana Barillà è la bella storia degli arbëreshë calabresi e di Spezzano Albanese che hanno preso parte ai maggiori eventi storici degli ultimi secoli e hanno messo in piedi un’esperienza di autogoverno politico nella loro cittadina. Ne parliamo nella nostra recensione.

