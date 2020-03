Si parla sempre di più in questi giorni del farmaco Avigan per il Coronavirus e in un video di un italiano residente in Giappone, un certo Cristiano Aresu, ne parla in modo benevolo, giudicandolo un farmaco efficiente contro il Coronavirus. Nonostante sembrerebbe davvero utile, tuttavia ci sono anche dei dettagli utili da sottolineare.

Le caratteristiche del farmaco

Il farmaco Avigan viene chiamato anche “Favipiravir” o “Favilavir” e sembrerebbe essere molto utile per il trattamento contro il Coronavirus. A quanto pare si tratterebbe di una soluzione utilizzata in Giappone, eppure va subito smentito un fatto molto importante: la medicina è perfetta per chi ha sintomi moderati, e non cura i pazienti gravi, cosa che invece sarebbe in grado di usare il farmaco contro l’artrite, Tocilizumab. In ogni caso, l’Italia starebbe aspettando ulteriori conferme prima di constatare se il farmaco Avigan possa essere usato tranquillamente sui pazienti.

Gli altri dettagli importanti

Non è d’accordo con l’uso di Avigan la Corea del Sud, che a quanto pare non ha alcuna intenzione di utilizzarlo. Il problema consisterebbe nel fatto che i test svolti su animali, si sono rivelati letali. Per questo motivo, la nazione in questione si sarebbe rifiutata di distribuire il farmaco ai suoi cittadini. Per quanto riguarda l’Italia invece, il problema non è solamente burocratico, ma ci vogliono dei permessi affinché il farmaco venga testato, e affinché non preveda controindicazioni gravi. Oltre a questo, a quanto apre c’è stata un’accelerazione dell’iter burocratico, affinché venga accelerato il processo di studio e ricerca. In ogni caso si attendo aggiornamenti a riguardo.