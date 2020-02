Si sente sempre più spesso parlare del Coronavirus, conosciuto anche con la sigla “Covid-19”, eppure non è questo il problema mondiale più grave. Piuttosto, ce ne sono tanti altri che purtroppo il mondo sembra sottovalutare. Da sottolineare ovviamente che il Coronavirus non è da ignorare, solo che sembrerebbe generare anche una certa psicosi, quando a dover preoccupare dovrebbe essere in primis il cambiamento climatico ormai inarrestabile.

Coronavirus: non è questo il pericolo

Il Coronavirus certamente rappresenta un problema di scala mondiale, ma il pericolo è veramente contenuto all’interno del Covid-19? Sebbene tale epidemia non sia da sottovalutare, purtroppo ci sono anche tante altre problematiche che il mondo sembra quasi aver dimenticato. Tra queste, in primis vi è il cambiamento climatico, che comporta conseguenze sempre più gravi, tra cui lo scioglimento dei ghiacciai. Non serve un grande sforzo per rendersi conto di quanto sia preoccupante la situazione, dato che ormai l’alternarsi delle stagioni è completamente scomparso, e non è solo questo il punto.

Il cambiamento climatico e le conseguenze

Fiori estivi che germogliano in pieno inverno, incendi improvvisi inarrestabili che colpiscono l’Australia, ghiacciai che si sciolgono. Queste sono solo alcune delle tragiche conseguenze che si stanno verificano sulla Terra. Diversi animali stanno cercando di adattarsi a queste variazioni, ma la natura sembra impazzita, proprio come il clima. Singolare e anomala è anche l’Isola di Re Giorgio, a 120 km dall’ Antartide, un tempo ricoperta di ghiaccio, ma oggi completamente calda. I pinguini sono ovviamente i primi a soffrirne, ma il punto è che se non si dovesse arginare la situazione, il problema rischia di aumentare ancora di più, causando conseguenze sempre più gravi.