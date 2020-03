La Lombardia sta controllando gli spostamenti dei cittadini attraverso

le celle telefoniche. Ad annunciarlo è stato l’assessore al Welfare

della Lombardia, Giulio Gallera, durante una diretta Facebook.

Lombardia: le celle telefoniche per controllare i cittadini

La Lombardia controlla i cittadini e i loro spostamenti, ma questa

volta non attraverso l’aiuto ed il lavoro delle forze dell’ordine. Ad

essere centrali per questo scopo, questa volta sono le celle

telefoniche: i cellulari si agganciano a tali celle, e ciò permette ad

ogni singolo cittadino di essere rintracciabile. Il punto è che, come

afferma Gallera, le persone si muovono ancora troppo. Solo negli ultimi

giorni, è risultato che le persone si sono spostate ancora per il 40%.

Certamente, afferma Gallera, si è trattato anche di persone lavoratrici,

e anzi da ringraziare, in quanto si può trattare di medici o

infermieri, o di chi si occupa del trasporto merci. Rimane il fatto però

che i cittadini sono controllati.

I giudizi

Alcuni utenti leggendo una notizia del genere hanno giudicato il fatto

come abbastanza “inquietante”, e in effetti lo è davvero. Il

Coronavirus ha portato anche ad una sorta di violazione delle libertà,

ad un controllo vigile, sempre presente, che certamente è giusto per

allentare il contagio, ma aumenta tanto anche il disagio. Per ora il

Governo ha ormai adottato anche questa misura di controllo, che per il

momento è attiva in Lombardia, ma qualcosa fa pensare che tale forma

potrebbe essere anche adottata all’interno di altre regioni.