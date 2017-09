Manifestazione il 9 settembre per riaprire Làbas

Martedì 8 Agosto è stato sgomberato brutalmente dalla polizia il

centro sociale occupato Làbas e con esso il mercato contadino di

CampiAperti che in quello spazio si teneva ogni Mercoledì da più di

tre anni. Al mercato partecipavano 15 piccole aziende agricole

biologiche e molte centinaia di cittadine e cittadini che avevano

trovato in quel posto un modo alternativo di fare la spesa alimentare.

La Procura di Bologna non ha esitato a cancellare quello che negli

anni è stato costruito nell’ex caserma Masini sul tema della sovranità

alimentare, sulla solidarietà tra i popoli, sulla libera socialità e

su decine di progetti e attività aperti al quartiere e alla città.

La politica della Procura e della Questura a Bologna è chiara: non

esitano a impiegare personale e mezzi in abbondanza per sgomberare

sistematicamente e ossessivamente gli spazi sociali e le occupazioni

abitative sbattendo la povera gente per strada; non esitano a

utilizzare fogli di via e ad aprire inchieste nei confronti di

attivisti politici, che regolarmente finiscono in nulla ma che hanno

effetti devastanti sulla vita delle persone; trascurano e abbandonano

le indagini sulle stragi fasciste, come denunciato pubblicamente dai

familiari delle vittime della strage del 2 Agosto 1980.

Questo succede a Bologna. Questo inizia a succedere in tutta Italia.

Il manifestarsi di un potere poliziesco/giudiziario che sta diventando

sempre più arrogante tanto da sembrare il vero governo della città,

mentre la politica istituzionale sta a guardare pilatesca, succube e

timorosa di finire al centro di qualche “inchiesta”.

In questo scenario di avanzamento di forze oscure che lavorano per

quella che potremmo definire “strategia della tensione del

manganello”, in un contesto sociale di crescita dell’isteria, del

razzismo e della frustrazione occorre reagire portando in alto la

bandiera della civiltà e della solidarietà umana.

CampiAperti chiama all’unità tutte/tutti coloro che odiano il fascismo

e il razzismo per creare un fronte ampio di resistenza popolare alla

deriva antidemocratica.

Per questo invitiamo tutte/tutti ad essere presenti alla

manifestazione indetta per il 9 di settembre a Bologna. Per riaprire

Làbas, per riaprire Crash, per riaprire Atlantide, per difendere XM24

e per moltiplicare le esperienze di autogestione dentro e fuori

Bologna.

“Quando l’ingiustizia diventa legge la resistenza diventa un dovere”

CampiAperti

