MARCIA SALVA L’ACQUA a Matera sabato 27 maggio

Partenza da Piazza Giacomo Matteotti ore 9.30 – Arrivo Piazza Vittorio Veneto

Mai come in questo momento, l’Acqua, bene prezioso che coincide con la vita stessa, è in grave pericolo in Basilicata, e quindi in Puglia.

– L’invaso del Pertusillo (in Val d’Agri) è una “sorgente” dell’Acquedotto Pugliese che disseta circa 4 milioni di uomini, donne e bambini;

– attorno al Pertusillo ci sono 28 pozzi petroliferi di cui alcuni esauriti, ora utilizzati per scaricarvi le acque di scarto del petrolio;

– nei mesi scorsi, a causa di una perdita da un grosso serbatoio al COVA di Viggiano, sono state sversate 400 tonnellate di idrocarburi nel terreno attorno al Centro Oli.

– il Centro Oli di Viggiano si trova a soli 2 km dall’invaso del Pertusillo!