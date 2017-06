A Molfetta la 4a edizione del Festival Resistenza e Resistenze

Una nuova edizione del FestivalResistenzaEResistenze.

Il festival che attraverso assemblee, dibattiti, seminari, teatro e musica attualizza i temi della Resistenza.

FESTIVAL RESISTENZAeRESISTENZE – Molfetta –

4a edizione

https://www.facebook.com/resistenzaeresistenze/

PROGRAMMA in aggiornamento

VEN 28/4 ore 18.30 Galleria Patrioti Molfettesi (Corso Umberto Molfetta)

DONNE E RESISTENZA

intervengono

LIDIA MENAPACE – Partigiana -;

portavoci di NON UNA DI MENO;

modera Isa De Marco – Libreria il Ghigno –

durante la serata:

– corto teatrale “Amelia” di e con Michela Tamborra;

– “Il fuoco di Culincenere” spettacolo teatrale del Collettivo Sangue di Rapa;

SAB 29/4 ore 18.30 Piazza Principe di Napoli

NEONAZIONALISMI E MURA

intervengono

DANIELE PETROSINO – Docente Università di Bari –

FEDERICO CUSCITO – Communia/Bread n Roses –

modera Massimiliano Gadaleta

durante la serata

IMPROVVISAZIONE MUSICALE RESISTENTE

a cura di Valeria Agrimi, Domenico De Cesare e Alessio Ciocia

DOM 30/4 dalle ore 10.00 alle 24.00 Piazza Paradiso

FIERA DELLE AUTOPRODUZIONE

durante la giornata

AUTOGESTIONE E REALTA’ DAL BASSO

intervengono

– Portavoci di Solidaria e Sfrutta Zero;

– Emergency nodo di Molfetta;

– Collegamenti via SkyP con: –

CSOA Forte Prenestino – Roma -;

– Convegno Nazionale REL (rete per l’educazione libertaria)- Milano –

– Archivio Primo Moroni – Milano –

DURANTE LA GIORNATA

– Laboratorio di autocostruzione di strumenti a cura di Domenico De Cesare;

Cooperativa Kokopelli presenta:

– Spettacolo di teatro di guarattelle

“Pulcinella Molto Mosso” di Enrico Francone;

– MOTACUNTO (concerto) Incanti di dominio pubblico.

A partire dal 28 presso libreria Il Ghigno, Allemerse, Sapemore e Marabha

MOSTRA DI ARTISTI FIGURATIVI CONTEMPORANEI a cura di Alessio Ciocia.

Federica Tonti, Valentina Catano, Serena Petrucci & Daniele Stella, Nadia Enrico.