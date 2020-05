Inizia una nuova fase dal 18 maggio, o meglio una seconda parte della cosiddetta “Fase 2”. Mancano solo 2 giorni e ormai a quanto pare apriranno proprio tutti i locali, bar, ristoranti e soprattutto anche qualsiasi negozio. Ci sono però diverse misure che i proprietari dovranno rispettare e soprattutto far rispettare ai clienti.

Nuova fase: cosa implica

La nuova fase inizia dal 18 maggio, e tutta Italia potrà vedere bar aperti, ristoranti, negozi, qualsiasi locale. A quanto pare riapriranno persino parrucchieri e centri estetici, cosa che invece doveva essere consentita solo a partire dal 3 giugno. Ovviamente si dovrà aspettare il discorso del Presidente del Consiglio per confermare tutte queste voci, che per quanto possano essere ritenute ufficiali, hanno comunque bisogno di ulteriore confermare. Le norme per bar e ristoranti, così come quelle per gli stabilimenti sono state giudicate rigide, e non per tutti i locali sarà facile rispettarle.

Le regole

I bar, così come qualsiasi altro locale dovranno garantire almeno 4 mq per persona, anche se tale spazio può essere ridotto se vengono inseriti divisori in uno stesso tavolo. I clienti dovranno entrare possibilmente uno alla volta e soprattutto igienizzarsi le mani ogni volta che entrano e ogni volta che escono, sempre mentre indossano mascherina e guanti.

Chi possiede i negozi di vestiti dovrà igienizzarli ogni volta che vengono provati, ma non solo. A quanto pare c’è anche chi vorrebbe proporre di registrare il nome e cognome di ogni cliente per poter tracciare eventuali “mappe di contagio”, anche se questa è solo una voce non ancora confermata. Tutti i dettagli e le norme da mettere in atto dovrebbero essere indicati dal Presidente del Consiglio o dall’aggiornamento del suo Decreto, cosa che dovrebbe essere svolta in questi due giorni.