La ministra degli Interni Luciana Lamorgese ha chiesto chiaramente l’annullamento dell’ordinanza di De Luca, sindaco di Messina. La sua decisione è stata messa in pratica a partire dalla mezzanotte scattata tra il 7 aprile 2020 e l’8 aprile e riguarda la limitazione degli spostamenti effettuati a Messina.

Negli ultimi giorni il sindaco di Messina De Luca aveva stabilito un’ordinanza che mirasse a limitare gli spostamenti attraverso Messina e lo Stretto. Tale limitazione prevedeva che chiunque avesse necessità di spostarsi, dovesse registrarsi ben 48 ore prima su un’apposita piattaforma online, dichiarando minuziosamente tutti i possibili dati personali utili per la propria identificazione.

Tale decisione non è piaciuta alla ministra degli Interni Lamorgese, che ha dichiarato di voler annullare l’ordinanza del sindaco di Messina in quanto secondo il Ministero, si deve cercare di essere il più uniformi possibili con le altre regioni e cercare di mantenere ordinanze che siano simili tra loro, non di gran lunga differenti da regione a regione.

La risposta

Ormai l’ordinanza è già in vigore, ma il Ministero si sta muovendo per farla annullare e intanto De Luca ha dichiarato che sta elaborando una risposta. Le sue decisioni erano state prese al fine di limitare il più possibile gli spostamenti e proteggere gli abitanti di Messina dalla possibilità di contrarre il virus. Il problema però è che ormai è entrato in circolo anche una sorta di “gioco di potere” ed è sempre più acceso lo scontro tra Lamorgese e De Luca.