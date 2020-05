È accaduto in Perù, dove negli ultimi giorni la ministra dell’Economia María Antonieta Alva è diventata letteralmente famosissima, al pari di una star o di un idolo. Il suo merito consiste nell’aver adottato fortissime misure economiche per cercare di contrastare l’emergenza Coronavirus. Tutto questo sta permettendo ai Peruviani di affrontare la crisi finanziaria al meglio.

La ministra María Antonieta Alva

Ha solo 35 anni e ha studiato ad Harvard, fino a quando è diventata ministra dell’Economia in Perù. Su parla di María Antonieta Alva, considerata ormai una mezza divinità dai Peruviani, che non fanno altro che richiedere foto in sua presenza, farsi firmare autografi, come se stessero parlando di una star.

È proprio questo che in realtà la ministra è diventata: mesi fa, prima che iniziasse l’emergenza Coronavirus, in pochi conoscevano il suo nome, ma grazie alle misure che ha adottato per contrastare la crisi finanziaria, tutti i Peruviani hanno iniziato ad adorarla, anche perché si sono trovati d’accordo con tutte le sue decisioni.

Le decisioni

Le misure utilizzate dalla ministra María Antonieta Alva per fronteggiare la crisi economica causata dal Covid-19 sono state assolutamente impeccabili. Non solo hanno riguardato prestiti oppure aiuti economici che lo Stato ha erogato nei confronti delle famiglie, ma è stato anche fatto di tutto per cercare di arginare il più possibile il problema della mancanza di lavoro. Sostegni, fondi, non solo semplici buoni spesa, ma tanta liquidità per cercare di far affrontare al meglio l’emergenza. Insomma, la ministra, nonostante sia anche molto giovane, ha saputo senza dubbio fronteggiare al meglio il problema e ad oggi è una sorta di “star” per i Peruviani.