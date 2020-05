Un gruppo di più di 400 scienziati ha deciso di scrivere una lettera a Conte e anche a Mattarella. Si tratta di un invito a seguire diversi consigli per poter far ripartire l’Italia ancora più in fretta, mirando soprattutto ad un’impronta ecologica.

La lettera

La lettera in questione ha fatto molto riflettere: si parla dello scritto che più di 400 scienziati hanno inviato al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio e riguarda una serie di consigli utili per cercare di far ripartire la nazione, però tramite un percorso che dia anche molta importanza all’ecologia. Quello che gli esperti consigliano ai due Presidenti infatti riguarda soprattutto il fatto di fare numerosi investimenti per poter far ripartire le aziende, ma non solo. Si dovrebbero anche investire somme di denaro per poter divulgare piani e conoscenze scientifiche alle imprese, oppure si dovrebbero diffondere prodotti e progetti utili per un’agricoltura il più possibile biologica. Secondo gli scienziati infatti rispettare l’ambiente ha una certa importanza, anche perché tutto ciò si ripercuote su diversi fattori sociali e culturali.

Gli altri consigli

Nella lettera gli scienziati hanno anche proposto di pensare a diverse soluzioni “green” da adottare nelle città, per limitare smog e inquinamento, oppure all’uso di energie esclusivamente rinnovabili, oppure anche realizzare un tipo di turismo sostenibile, con offerte che promuovano delle vacanze in Italia e proprio in mezzo al verde. Insomma, gli scienziati hanno dato consigli molto utili ai due Presidenti, che mirano proprio a rivedere la situazione ambientale italiana e hanno lo scopo di migliorare anche il problema climatico.