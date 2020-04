È giallo riguardo il Presidente della Corea del Nord Kim Jong-un, che ormai non si fa vedere in pubblico da ben 2 settimane. Insomma, senza dubbio si tratta di un vero e proprio mistero, anche perché a quanto pare il dittatore avrebbe saltato anche molti eventi importanti. Molti ritengono che si trovi al mare, altri che sia morto, ma la verità ancora non è venuta a galla.

Kim Jong-un scomparso: il giallo

Kim Jong-un è scomparso, almeno davanti ai media di tutto il mondo. Il mistero è sorto perché non si fa vedere da due settimane da alcun giornale, e l’intelligence degli Usa e cinese possono solo ipotizzare cosa sia successo: tutte i dubbi però rimangono tali. Molti credono che il dittatore sia morto, altre fonti invece ipotizzano che abbia avuto dei gravi problemi di salute, tanto che abbia dovuto affrontare anche un’operazione molto grave. Insomma, sembrerebbe che stia sfuggendo ai media, ma non si capisce perché. Altri giornalisti hanno persino ipotizzato che sia morto, ma l’intelligence americana lo esclude. Secondo altre fonti, sembrerebbe che il dittatore della Corea del Nord sia stato avvistato mentre passeggiava da solo, ma nessuno dice quando e dove. Poi, c’è l’ipotesi che egli si trovi al mare.

Sta al mare? In quarantena?

Sembrerebbe che Kim si trovi al mare, o meglio il suo treno è stato avvistato lì e la foto che lo ritrae mostra anche una vista su un famoso resort in Corea. La vista sul mare è fantastica e forse dimostrerebbe che il dittatore si sia rifugiato lì perché aveva paura del contagio. Starebbe quindi svolgendo una quarantena lontano da tutti, in quanto alcuni membri della sua Guardia personale avrebbero contratto il Coronavirus. È comunque strano che in due settimane non abbia rivelato dove si trovi, e soprattutto non abbia partecipato ad importanti eventi, tra i quali anche il compleanno del nonno o eventi riguardanti test su armi.