In questa mia prima recensione per Magozine, che ringrazio per lo spazio, vorrei introdurvi il saggio di Piero Graglia, Il muro. Berlino e gli altri.

“Alle vittime di tutti i muri.”

Il muro. Berlino e gli altri muri. Idee Piero S. Graglia Saggio storico People Cartaceo – ebook 120 pp. brossura

INCONTRO CON IL MURO.

Il più antico “muro” che mi viene in mente l’ho studiato all’Università. E’ il cosiddetto Muro Dei Martu.

Venne fatto costruire da Shulgi, secondo re della III dinastia di Ur (2094-2047 a.C).

Quasi nello stesso periodo il faraone Amenemhat I, fece costruire, nel Delta orientale del Nilo, in prossimità dei confini con la Siria, un complesso sistema di fortificazioni chiamato il “muro del Principe”. L’uno e l’altro per impedire il passaggio di popolazioni nomadi.

Entrambi miseri fallimenti.

MURI, MURI, MURI.

Dopo 4.000 anni e a 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, ne sono stati contati 77. Tanti i muri oggi presenti nel mondo.

In “Il muro. Berlino e gli altri” il prof. Piero Graglia, li passa in rassegna individuandone caratteristiche e fornendone una tipologia:

L’antica barriera per separare i “barbari” dalla “civiltà”, legando questa divisione a funzioni militari ed economiche. Es. La grande muraglia cinese;

La barriera militare, al fine di rallentare e dissuadere il nemico. Es. La Linea Maginot;

La barriera di tipo ideologico, che nasce dalla contrapposizione di sistemi ritenuti inconciliabili e incompatibili. Es. Il muro di Berlino;

La barriera post-ideologica, giustificata adducendo differenti motivi a seconda dell’occasione (economici, di sicurezza, umanitarie e via dicendo). Es. USA – Messico.

LA DEBOLEZZA DEI MURI.

Al di là del tipo, ogni muro non denota mai un atto di forza, ma semmai di debolezza. Il muro nasce dalla incapacità di risolvere un problema nelle relazioni tra due le due parti in causa.

L’unico elemento che accomuna i muri nella storia – spiega Graglia – è la paura.

Solo la retorica può trasformare un muro in un successo. Se così è, allora la costruzione – o la pianificazione – dei tanti muri sparsi nel mondo dovrebbe fare doppiamente riflettere.

L’AUTORE

Piero Graglia è docente di storia delle relazioni internazionali e dell’integrazione europea alla Università degli Studi di Milano. In questo libro coniuga la precisione del saggio storico, con una prosa scorrevole e narrativa.

Ha pubblicato per il Mulino tre raccolte di scritti di Altiero Spinelli (1993, 1996 e 2000), il saggio L’Unione europea (2000), e il volume Altiero Spinelli (2008). Per FrancoAngeli ha curato il carteggio tra Ernesto Rossi e Altiero Spinelli: Empirico e Pantagruel. Per un’Europa diversa. Carteggio 1943-1945 (2012).

L’EDITORE.

