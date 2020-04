Tutte le più grandi organizzazioni, società e firme mondiali si stanno

muovendo per capire come poter ripartire dopo la pandemia. Secondo

molti, non bastano le proposte dei Governi, ma si deve ideare un modo di

pensare differente rispetto a quello che si aveva prima della crisi scatenata dal Coronavirus.

Cambiare radicalmente

Quello che molte organizzazioni hanno proposto per potersi rimettere in

moto dopo la crisi scatenata dal Coronavirus, riguarda un cambiamento

radicale della società odierna e dell’economia attuale. Prima di tutto,

per ripartire, si deve infatti pensare che l’attuale modo di pensare e

agire hanno portato alla situazione che c’è ora. Per evitare che questa

sì verifichi ancora, si deve cambiare rotta prima investendo su imprese

eco-sostenibili, sul clima è sul suo miglioramento, sull’ambiente. Oltre

a questo investire anche molto di più sulla società civile, ma non solo.

Le altre idee

Tutte le più grandi organizzazioni, società e firme mondiali propongono

anche altro: si dovrebbe anche rivalutare la liberalizzazione del

commercio e le leggi che regolano gli scambi. Oltre a questo si dovrebbe

pensare ad un “reddito di povertà”, cioè ad una sorta di salario da dare

alle persone più bisognose. Importantissime le strutture ospedaliere,

che dovranno essere giustamente rafforzate, ampliate, senza che si

verifichi mai più la situazione in cui mancano posti letto nelle terapie

intensive.

Certamente quello che non si deve rischiare è ripetere gli stessi

errori commessi fino ad ora, con il rischio che tra una decina d’anni o

più, un nuovo virus permetta di scatenare un altro pandemonio o peggio,

di mietere altre vittime.