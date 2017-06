Il ruolo delle fondazioni nel “Progetto Cafiero”

A questo punto bisogna inquadrare il ruolo delle fondazioni all’interno di questo sistema. Le fondazioni devono avviare quelle tipologie di aziende che nel mercato non hanno una forma ideale e sostenibile, che sappiamo con certezza non potranno mai avviare un percorso per trasformarsi in attività ideali. Si tratta per lo più di grandi aziende che trasformano in maniera industriale prodotti agricoli e li inseriscono nel mercato della grande distribuzione.

Quindi sempre in una prospettiva concreta, ad esempio è compito delle fondazioni cercare i migliori produttori agricoli di pomodori in una determinata zona e creare un’azienda che li trasformi in salsa in modo da avere un prodotto da inserire nel sistema che si va creando.

Un processo simile può essere avviato assieme ai produttori di grano in modo da avere farina confezionata da inserire nel circuito.

Le aziende che le fondazioni creeranno saranno a gestione collettiva. Tuttavia esistono già numerose attività che sono a conduzione familiare o forme di società tra fratelli, parenti o soci che cooperano. Si tratta di piccole botteghe, panetterie, minimarket, fruttivendoli, pasticcerie, bar ecc.