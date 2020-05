Fanno molto discutere i processi a cui è stato sottoposto l’ex ministro Salvini, anche perché proprio negli ultimi giorni sono al centro dell’attenzione politica. A quanto pare sono stati rinviati già due, mentre ne manca solo uno riguardante la questione della nave Open Arms, la cui votazione si terrà domani, 26 maggio 2020. Si punta molto sulla votazione di Mario Giarrusso, che a quanto pare sembrerebbe essersi avvicinato molto ai leghisti.

Le accuse

A quanto pare gran parte del risultato del processo sembra dipendere dalle decisioni di Mario Giarrusso, ex membro del Movimento dei 5 Stelle, ma da poco espulso dal partito. Essendosi avvicinato molto alla Lega, tutti puntano sulla sua votazione, anche perché fino ad ora sembrerebbe essere arrivati a un certo pareggio.

Le accuse contro l’ex ministro Salvini sono quelle di sequestro di persona e di rifiuti di atti di ufficio per il fatto di non aver fatto attraccare la nave Open Arms, che trasportava migranti. Il primo processo riguardava invece il caso Diciotti, mentre la successiva per il caso Gregoretti. Quest’ultimo processo è stato rimandato ad ottobre.

Le votazioni

Non si cosa quale sarà l’esito della votazione per Salvini, anche se addirittura molti sostengono che tutto dipenda da Mario Giarrusso. Oltre a questo, si tratta di discussioni che ultimamente sono molto al centro dell’attenzione e scatenato molte polemiche. Da aggiungere anche il fatto che nonostante alcuni processi fossero stati rimandati a causa del Coronavirus, ora invece si saprà, martedì pomeriggio, la decisione che la Giunta prenderà nei confronti di Salvini.