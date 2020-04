Salvini vuole riaprire le chiese per Pasqua perché, come ha spiegato in

un’intervista che ha fatto su Sky TG24, c’è chi ha bisogno di comprare

le sigarette perché le ha finite, e chi però vuole anche curare la

propria anima. Questa proposta ha suscitato diverse polemiche.

Salvini e la sua proposta

Salvini vuole riaprire le chiese per Pasqua, o meglio così ha proposto

durante una sua intervista a Sky TG24, qualche giorno fa. A rispondere

sono stati in tanti, con diverse critiche, anche se non mancano persone

che appoggiano l’idea. Il primo ad essere contrario è il sindaco di

Milano, Beppe Sala, che oltre a consigliare a Salvini di trasformare la

proposta in qualcosa di concreto chiedendo a Zaia e Fontana di fare

un’ordinanza, ha aggiunto che in momenti come questo “la fede deve

essere un fatto personale e privato”. Alle opinioni di Sala si

aggiungono anche quelle di alcuni cittadini, che preferirebbero orari di

apertura prolungati dei supermercati, per evitare cose chilometriche

ogni mattina, piuttosto che le chiese aperte. Ovviamente, non sono tutti

di questa opinione.

L’idea

Far entrare le persone a gruppi di 4 o 5, in numero limitato proprio

come si fa al supermercato. È questa l’idea del leader della Lega,

secondo il quale, soprattutto in un giorno importante come la

Resurrezione di Cristo, molti credenti hanno bisogno di recarsi in

chiesa. Per ora si attendono ulteriori aggiornamenti, anche se in molti

temono che aprire le chiese a Pasqua possa solo creare ulteriormente il

rischio di contagio.