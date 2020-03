Molti si stanno chiedendo per quale motivo 30mila soldati siano stati inviati dagli Stati Uniti in Europa, proprio in questo periodo. Si stima che altri 30mila arriveranno nel periodo aprile-maggio. La cosa che ha suscitato curiosità è anche il fatto che tutti questi militari sono esentati dall’indossare norme igienico-sanitarie protettive: le mascherine.

La “Defender Europe 2020”

Si tratta di un progetto di protezione dell’Europa, che Trump ha stabilito di mettere in atto: 30mila suoi soldati presenti in diversi stati dell’Europa, per ora diretti soprattutto in Germania, Lettonia, Belgio, Olanda ed Estonia. A quanto pare il loro compito è sia quello di proteggere il continente europeo dal virus, facendo rispettare le norme sanitarie, sia fare una sorta di esercitazione.

Le domande

I lettori si chiedono perché i soldati americani siano esonerati dall’indossare la mascherina e il motivo consisterebbe nel fatto che siano già stati controllati, e considerati come in piena forma. Certamente, il loro rischio di esposizione al virus sarà però uguale a quello degli altri cittadini europei. Giungendo infatti nelle nazioni che presentano l’emergenza Coronavirus, rischiano ovviamente anche loro stessi. Un ulteriore domanda che gli utenti si sono posti è quella riguardante il motivo di questo progetto. Come accennato, si tratta di un modo per proteggere l’Europa. Chi sostiene dal virus, chi addirittura dalla Russia. Rimane comunque il fatto che questi soldati non vengono per un motivo minaccioso, anzi solo per svolgere quella che è la più grande missione militare in Europa, dopo il periodo del dopoguerra: la “Defend Europe 2020”.