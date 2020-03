A dirlo è il pm di Genova, che sottolinea come l’unico elemento che può

essere violato è quello relativo all’articolo 650 del CP, non certamente

il 495 o il 483, totalmente inadatti al problema delle

autocertificazioni e a quello degli spostamenti da giustificare.

Troppe denunce, un vero allarme

L’allarme dell’esagerazione arriva direttamente dal pm di Genova, che

sottolinea che molte denunce non sono nemmeno valide, anche perché non

si può sempre attestare la veridicità di una dichiarazione, ma non solo.

L’articolo 495 del Codice Penale sostiene che se un cittadino dichiara

falsa testimonianza ad un pubblico ufficiale, il reato è punibile con

l’incarcerazione non inferiore a due anni. Va subito sottolineato però

che la falsa dichiarazione deve riguardare la propria identità, oppure

le qualità personali proprie o quelle di un’altra persona. Nulla a che

vedere quindi con alcune motivazioni scritte su certe

autocertificazioni, e ritenute come violazioni dell’art. 495, quando in

realtà non è così.

Un altro articolo non valido

Alcune denunce non possono esistere nemmeno per l’articolo 483, che

mira a punire la falsità ideologica commessa dal privato in atto

pubblico. L’unica violazione valida e da collegare

all’autocertificazione sarebbe quella di violare l’articolo 650, ovvero

il non rispetto dei provvedimenti emanati dall’Autorità. In ogni caso il

Pm di Genova ha anche sottolineato che non è reato correre sotto casa

propria, purché venga fatto vicino casa, e non si può nemmeno denunciare

qualcuno perché stia facendo una passeggiata. Tutti possono ancora

correre, ma vicino al proprio domicilio e soprattutto da soli.