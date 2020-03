In questo momento di emergenza coronavirus c’è anche chi ha problemi di digestione, di diete, di alimentazione. Ci sono infatti alcune categorie che si stanno chiedendo se possono andare al supermercato, ma in realtà la domanda che preme di più è se lì troveranno i prodotti necessari per realizzare le loro particolari diete. Si parla di vegani, vegetariani, celiaci e di chi ha intolleranze alimentari.

Le diete particolari

I vegani e i vegetariani, come si sa, seguono una dieta particolare, in cui è assente non solo la carne, ma nel caso della prima categoria, anche tutti i derivati di origine animale. Queste persone possono andare al supermercato? Lì troveranno i prodotti che desiderano? Discorso diverso ma simile per i celiaci e anche per coloro che soffrono di intolleranze alimentari ad altri alimenti oltre che al glutine. Nel caso di vegani e vegetariani, sono loro che scelgono di seguire tali diete, ma chi ha realmente problemi di digestione e intolleranza, il problema è più grave, soprattutto se al supermercato non fossero presenti prodotti adatti.

Per quanto riguarda la prima domanda, cioè se è possibile o no andare al supermercato, il Decreto è stato chiaro: tutti possono andare, purché sia una sola persona a famiglia e soprattutto purché sia un reale motivo di necessità. Il secondo quesito però è un po’ più difficile da risolvere: queste persone troveranno nei supermercati i prodotti utili?

Dove trovare i prodotti giusti

Se prima molte persone si recavano in negozi biologici, ora molti di questi risultano magari lontani dal proprio domicilio, proprio ora che gli spostamenti sono vietati e se vanno fatti, devono essere il più possibile vicino al proprio domicilio o residenza. Tutti, celiaci, vegan o vegetariani, alla fine dovranno accontentarsi dei supermercati, con il rischio di non trovare sempre i prodotti desiderati. Per fare un esempio, tali prodotti possono esserci nei supermercati più ampi, ma difficilmente si trovano nei market più piccoli. Di conseguenza, potrebbe essere un problema, per chi soffre di intolleranza o chi è vegano o vegetariano, trovare i prodotti giusti.