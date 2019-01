Xylella: richiesta di ritiro emendamento 374-bis

E’ in corso una iniziativa per chiedere il ritiro dell’emendamento 374-bis approvato in legge di bilancio che permette l’eradicazione degli ulivi in Puglia senza certezza scientifica di malattia dell’albero per sostituire gli ulivi con monocolture vitivinicole a favore di una produzione industriale e intensiva con un forte apporto di chimica per favorire rese maggiori.

Di seguito il testo dell’e-mail da mandare a

fico_r@camera.it e roberto.fico@camera.it .



AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ON. ROBERTO FICO

RICHIESTA DI RITIRO EMENDAMENTO 374-BIS

Ill.mo Presidente,

Le scriviamo in merito all’emendamento 374-bis, approvato nei giorni scorsi nella legge di bilancio al Senato, che consente l’eradicazione e l’abbattimento degli ulivi monumentali e secolari in alcune zone della Puglia, in deroga a qualsiasi vincolo e in assenza di prove certe della malattia e correlazione tra il batterio Xylella Fastidiosa e il disseccamento degli olivi, e solo a discrezione “visiva” di personale, ingaggiato dalla Regione Puglia, privo di qualsivoglia formazione, competenza e in assenza di riscontri scientifici certi*.

L’emendamento 374-bis è PALESEMENTE INAMMISSIBILE (oltre che incostituzionale), in quanto reca “disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all’oggetto della legge di bilancio” facendo inoltre espressamente riferimento a ristrette aree geografiche e settori specifici, in aperto contrasto con la ratio della legge di contabilità e finanza pubblica.

L’emendamento, depositato dal senatore Dario Stefano – commissione bilancio Senato – (è stato tra i maggiori sostenitori della rimozione della vite dall’elenco delle piante ospiti del batterio – https://agronotizie.imagelinenetwork.com/…/xylella-la…/45713 ), vuole evidentemente importare in Puglia e in particolar modo nel Salento il drammatico modello Veneto, con tutte le problematiche legate ai presidi chimici che la monocoltura a vitigno (ndr) comporta e i relativi problemi legati alla salute umana che in Salento e nel resto della Puglia è già messa fortemente a RISCHIO in seguito alle emergenze ambientali causate da ILVA, CERANO, COLACEM, ENI, CEMENTIR, TAP, RIFIUTI e DISCARICHE TOSSICHE disseminate in tutta la regione, non ultimo il recente D.M. Martina (febbraio 2018), che nell’insieme negli ultimi 20 anni, hanno determinato, tra le altre conseguenze, il pesante deperimento di suoli e falde della intera regione. Drammatico sia per la nostra terra che per il Bene Comune, che non potrà più essere così tutelato, visto che questo emendamento scavalca a piè pari qualsivoglia legislazione legata al patrimonio paesaggistico e idrogeologico, vincoli costituzionali compresi!

Come ha pubblicamente affermato anche il prof. Alberto Lucarelli (UniNa – Federico II), tale emendamento è in palese contrasto con il principio europeo di precauzione, fondativo di tutte le politiche ambientali. Si tratterebbe dunque di un provvedimento che rischia di determinare una forte regressione delle politiche ambientali del nostro paese, violando in maniera diretta e indiretta principi costituzionali quali artt. 41/44 Costituzione Italiana

Si chiede dunque con urgenza di ritirare tale provvedimento. E’ evidente che tale provvedimento in discussione in parlamento sottende a interessi di natura particolare che nulla hanno a che vedere con la tutela dell’ambiente, della salute e del suolo, ma piuttosto orientati alla pura mercificazione del territorio.

Roma, 26 dicembre 2018

