E’ di pochi minuti fa l’annuncio tramite video sulla sua pagina Facebook del segretario del Pd Zingaretti. Zingaretti è positivo al Coronavirus, è a casa in isolamento domiciliare e segue i consigli dei medici, soprattutto per tutelare i suoi familiari.

Continuerà a lavorare da casa sia per quello che è il suo lavoro di Presidente della Regione Lazio che di segretario del Pd con le sue responsabilità sul Governo.

La Asl sta contattando le persone che per lavoro gli sono state più vicine negli ultimi giorni.



Il video su Facebook