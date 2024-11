1874: La Marcia su Bologna degli Anarchici – Una Giornata di Studi sull’Insurrezione Internazionalista

1874 – IL MOTO INTERNAZIONALISTA E LA MARCIA SU BOLOGNA DEGLI ANARCHICI: “ANDIAMO A FARE LA RIVOLUZIONE”

Una giornata di studi dell’Archivio Storico della Federazione Anarchica Italiana (ASFAI)

venerdì 13 dicembre 2024, ore 16:00

c/o Centro Imolese Documentazione Resistenza Antifascista (CIDRA) – Via Fratelli Bandiera 23, Imola

Conclusa la Conferenza di Rimini del 1872, che vede l’internazionalismo italiano staccarsi dal Consiglio Generale dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori guidata da Carlo Marx, viene fondata la Federazione Italiana antiautoritaria: Carlo Cafiero presidente, Andrea Costa segretario e Michele Bakunin ispiratore. Presente soprattutto nelle Romagne, questa nuova organizzazione propone un progetto insurrezionale che compie la sua prima azione nel 1874 con il tentativo, generoso ma sfortunato, di portare la rivoluzione a Bologna, impossessandosi delle istituzioni cittadine. Ne sono protagonisti soprattutto gli internazionalisti romagnoli e tra questi, in particolare, gli imolesi. Saranno un centinaio di loro a partire per Bologna e circa una cinquantina quelli che verranno arrestati per poi essere processati e assolti dopo venti mesi di carcerazione preventiva.

PROGRAMMA

Venerdì 13 dicembre

16:00-16:10 Saluti

16:10-16:30 Introduzione

Carlo De Maria (Università di Bologna, Direttore del Centro Studi e Ricerche Renato Zangheri di Bologna) Società e politica in Italia tra i moti del macinato e i tentativi insurrezionali del 1874

16:30-19:00 Relazioni

Coordina Massimo Ortalli

16:30-16:50 Roberto Zani (pubblicista e studioso dell’anarchismo) La Prima Internazionale in Italia

16:50-17:10 Claudia Dall’Osso (Università di Bologna, Presidente onoraria del Centro Studi e Ricerche Renato Zangheri di Bologna) Dalla formazione alla “svolta”: le origini del socialismo in Andrea Costa

17:10-17:30 Daniela Zani (docente, attivista nella prevenzione alla violenza di genere, collaboratrice dell’ASFAI) Il diavolo al Pontelungo di Bacchelli: una narrazione tendenziosa

17:30-17:50 Massimo Ortalli (studioso dell’anarchismo e responsabile dell’ASFAI) La marcia degli imolesi: l’arresto i processi il trionfo

17:50-18:00 Conclusioni

Monica Tassoni (docente e collaboratrice dell’ASFAI)