Mary Rood “la pupilla di Van Gogh”

La pupilla di Van Gogh è un romance dallo sfondo storico e romanzato che immerge il lettore nel passato e nell’amore.

La protagonista di questo libro si fingerà un uomo per poter raggiungere i suoi sogni: diventare una pittrice.

La vita per le donne dell’Ottocento non era semplice, siamo nella metà del secolo e iniziano le prime silenziose rivendicazioni femminili che dovranno come sappiamo bene attendere un altro secolo perché prendano fuoco e si accendano in tutta Europa e America.

Eppure, Marie la nostra piccola ma sagace e forte protagonista lotta contro il destino dell’essere donna! Sotta una fascia strettissima nasconde il suo seno, mette calzoni, maglietta da uomo e un cappello sotto cui nasconde i suoi splendidi capelli.

Un affascinante storia alla scoperta di un mondo fatto di sogni e colori perché Marie riuscirà ad entrare nella cerchia di pittori vicino a Vincent Van Gogh e, quando lui scoprirà chi è, ne rimarrà soddisfatto e affascinato.

Sarà l’amore a completare la vita di Marie un amore mai preso in considerazione.

La meraviglia

Marie cresciuta senza padre perché morto, aveva imparato a fare i conti senza la sua presenza, ma uno strano incontro e una rivelazione inseguito la porteranno a dubitare sulla vera morte del padre. Forse egli è ancora vivo?

Un romance che non parla solo d’amore ma anche al cuore del lettore una scrittura piacevole, pulita e ben definita quella di Mary Rood che conquista tutti coloro che la leggono.

Una storia che sa far piangere ed emozionare.