Jimmy Fango e il segreto della Colonia Devoto

La caduta di un uomo di montagna

Chi si appresta a leggere l’ultimo romanzo di Matteo Bergamo rimarrà colpito sin dalle prime pagine. Fin dall’incipit, infatti, l’impianto narrativo sorprende e mette in scena un protagonista complesso e magnetico: Jimmy Fango.

Ma chi è davvero Jimmy?

All’anagrafe Geremia Fango, è un ex scalatore professionista la cui vita è sempre stata legata alle vette. Per lui la montagna non è solo un luogo: è identità, disciplina, respiro. Una passione che non si limita a scaldare, ma che brucia, consuma e ferisce.

Ed è proprio qui che il romanzo affonda le sue radici. Quando un incidente spezza la sua carriera, non viene meno soltanto un lavoro, ma l’intero senso dell’esistenza. Quando la professione coincide con la propria ragione di vita e viene strappata via, resta soltanto il vuoto.

Così, il dolore per ciò che è accaduto a lui e al suo compagno di cordata si trasforma in un peso insostenibile, spingendolo verso un isolamento totale.

L’invito che riapre il passato

Eppure, anche nel silenzio più profondo, qualcosa può incrinarsi.

Chiuso ogni rapporto con il mondo esterno, Geremia prova a ricostruirsi attraverso un percorso terapeutico. Proprio quando sembra aver accettato la sua solitudine come unica forma di sopravvivenza, arriva un elemento inatteso: una busta scritta a mano, in elegante calligrafia.

È l’invito all’inaugurazione della Colonia Devoto.

A questo punto il passato torna a farsi strada. Prima di cadere nell’oblio, la Colonia era stata l’istituto dove Jimmy e i suoi compagni avevano studiato per cinque anni, condividendo crescita, amicizie e quotidianità.

Per questo, quasi controvoglia ma spinto da un richiamo difficile da ignorare, Geremia parte insieme ai vecchi amici — Vera, Corvina e Rico — verso un evento che promette di trasformare l’edificio in un grande hotel di lusso.

Sembra un ritorno nostalgico. In realtà, è solo l’inizio.

Un ritorno che si trasforma in incubo

Infatti, una volta arrivati a destinazione, le aspettative si sgretolano.

La Colonia, sperduta in cima alla montagna oltre un fitto bosco, non ha nulla del grande hotel annunciato. Nessun edificio ristrutturato. Nessun rinfresco. Nessuna inaugurazione.

Al contrario, davanti ai quattro amici si erge soltanto un rudere abbandonato, un guscio vuoto che trasuda segreti e presagi.

Da questo momento la narrazione cambia ritmo. L’atmosfera si fa più cupa, più stratificata, più ambigua. Escursioni azzardate si alternano a rituali sciamanici, mentre incontri inquietanti risvegliano paure ancestrali.

Progressivamente, il passato scolastico sembra intrecciarsi con forze oscure che superano la semplice memoria. E ciò che doveva essere una rimpatriata si trasforma in un vortice di eventi imprevisti.

Quando la scrittura cambia insieme alla storia

Non è solo la trama a evolversi: anche lo stile segue questo movimento.

Se nella prima parte la prosa è diretta e asciutta — specchio della solitudine di Jimmy — con l’avanzare degli eventi diventa più immersiva e dettagliata. Le descrizioni si dilatano, l’ambiente prende corpo, la tensione cresce.

Inoltre, uno degli elementi più riusciti del romanzo è l’equilibrio tra registri diversi.

Da un lato troviamo una forte introspezione psicologica; dall’altro una suspense costante che spinge a voltare pagina. A tutto questo si aggiungono punte di realismo magico e uno spiazzante umorismo nero, che alleggerisce senza mai sminuire la tensione.

Il risultato è una narrazione che sorprende continuamente, conducendo il lettore verso un finale che ribalta le certezze costruite fino a quel momento.

Matteo Bergamo: tra esperienza reale e visione narrativa

A rendere ancora più credibile l’universo del romanzo è l’esperienza diretta dell’autore.

Matteo Bergamo, nato a Parma il giorno di Ognissanti del 1973, vive oggi tra la Pianura Padana e un borgo dell’Appennino parmense, terra d’origine della sua famiglia.

Non a caso viene definito autore visionario e “cacciatore di ecomostri”. È istruttore del Club Alpino Italiano e titolare di un negozio di articoli di montagna: la dimensione alpina che attraversa il romanzo non è solo immaginata, ma vissuta quotidianamente.

Infine, anche i riconoscimenti confermano il valore dell’opera. Jimmy Fango e il segreto della Colonia Devoto è tra le opere vincitrici del Torneo Letterario Io Scrittore 2024 e ha ottenuto il Premio Città di Bolzano 2025.

In conclusione, il romanzo di Bergamo non è soltanto una storia di mistero ambientata in montagna. È un viaggio nella perdita, nella memoria e nella possibilità — forse — di affrontare i propri fantasmi.

