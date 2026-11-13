In questo libro, Marilena Riggio affronta il delicato tema dei disturbi d’ansia, proponendo una chiave di lettura che sposta il baricentro dalla clinica alla spiritualità. Al centro del racconto c’è una giovane protagonista la cui vita viene stravolta, a soli quindici anni, dall’irruzione brutale di un’ombra senza nome: l’Ansia. La narrazione ripercorre le tappe di una caduta profonda – fatta di isolamento, paura del buio e perdita di ogni certezza – fino al momento di una svolta inaspettata: un risveglio spirituale che apre alla protagonista le porte dell’inconscio e dell’intuito. È proprio questa nuova sensibilità a condurla verso l’incontro con l’archetipo di Nonna Salice, custode di una saggezza antica, e verso la riconnessione con i propri Animali Guida. Attraverso queste forze istintive, avviene una metamorfosi interiore: la protagonista impara finalmente a restare con la propria Ansia senza più scappare. È in questo stare, nel coraggio dell’ascolto, che sboccia la guarigione e la costruzione di una sicurezza nuova, non più cercata all’esterno, ma radicata profondamente dentro di sé. Il libro è acquistabile al seguente link: https://www.amazon.it/voce-dellanima-richiamo-ansia/dp/8832100843

Attraversare l’oceano dell’ansia: la rinascita e il richiamo ne La voce dell’Anima

Una riflessione intima e necessaria sulla salute mentale, la depressione e la forza di chiedere aiuto.

Il libro dell’autrice si apre riportando alcuni dati UNICEF e ISTAT particolarmente preoccupanti: secondo le previsioni citate, entro il 2030 la depressione potrebbe diventare una delle malattie più diffuse al mondo, soprattutto tra i giovani, arrivando persino a superare il cancro. Sono queste le pagine con cui si apre il volume e che, fin da subito, catturano l’attenzione del lettore.

Una protagonista senza nome

Una particolarità del romanzo di Marilena Riggio è che la protagonista non ha un nome. Credo si tratti di una scelta stilistica ben precisa: non darle un’identità significa permettere a chiunque di riconoscersi nella fanciulla di quindici anni che, crescendo, diventa giovane donna, moglie e madre, alle prese con ansia, panico, rabbia e, infine, depressione.

Nomi senza un volto

La protagonista, quando parla della propria paura, la chiama Ansia, che successivamente sfocia nel Panico. Due nomi così conosciuti, eppure senza un volto, se non quello della fuga.

Perché sì, si vuole fuggire, si cerca di seminare quella paura. Lo si fa aggrappandosi alle cose e alle persone, scegliendo luoghi che crediamo sicuri, ma che, alla fine, possono trasformarsi nella nostra prigione.

A questo proposito, è significativo riportare anche il pensiero dell’autrice:

«È vero che se ne parla poco, ma quando se ne parla, spesso se ne parla come se fossimo malati. Ci sono assolutamente casi specifici in cui si tratta di una patologia, ma nel libro non mi soffermo e non mi “intrometto” nella diagnosi clinica: il messaggio nuovo che vorrei passasse è che c’è un altro modo di percepire l’ansia».

Ci sono passaggi particolarmente intensi nel libro, soprattutto quando la protagonista, ormai madre, decide di chiedere aiuto per affrontare la depressione post-partum. È proprio da qui che ha inizio il suo percorso di rinascita o, per evocare l’immagine utilizzata nel libro, quello di una navigatrice alle prese con un grande oceano.

Perché rinascere è proprio questo: navigare in un mare immenso senza sapere quando arriverà l’altra sponda. E quando ci si trova nel mezzo, le paure possono aumentare, perché non siamo altro che involucri che stanno lentamente tornando a vivere.

Cristalli

È durante questo viaggio che ansia e paura tornano a manifestarsi con maggiore forza, perché quelli che credevamo punti fermi di sicurezza riprendono le loro sembianze, trasformandosi in ciò che sono sempre stati: affetti cari, importanti, ma non necessariamente uno scudo contro il panico e l’ansia.

È qui che la protagonista arriva a credere di aver fallito, quando nemmeno le persone amate riescono a tenerla al sicuro. In realtà, però, quello rappresenta soltanto un altro passo in avanti.

Non significa che non abbia più bisogno di sostegno, ma che sta imparando a non affidare interamente agli altri la propria protezione. Sta comprendendo che può trovare dentro di sé una nuova forza.

All’inizio si rinchiude nella propria dimora, cercando rifugio nell’isolamento, ma poi comprende, anche grazie alla terapeuta, che quello è soltanto l’inizio del viaggio.

Chiedere aiuto

La nostra protagonista ha atteso anni prima di chiedere aiuto, soffrendo in silenzio, senza riuscire davvero a pronunciare quella parola: aiuto.

Solo la nascita di una nuova vita l’ha portata a prendere quella decisione.

A volte, per timore, vergogna o paura del giudizio, nascondiamo ciò che proviamo nel cuore. Nascondiamo ansia, paura, rabbia, depressione e fragilità. Ma più le nascondiamo, più le temiamo, più queste emozioni sembrano emergere potenti e invincibili, mentre noi soffochiamo, cercando disperatamente di restare a galla.

Chiedere aiuto, ammettere di avere paura o di provare qualcosa che ci spaventa non è una debolezza, ma una grande forza.

Leggere libri di spiritualità, come accade alla protagonista, e comprendere che intorno a noi esiste molto altro significa anche riscoprire il diritto di dire: «Ci sono anch’io, e anch’io ho bisogno di aiuto».

È una vittoria. È un inizio.

Non c’è vergogna nella depressione, non c’è vergogna nell’ansia, non c’è vergogna nel panico. E soprattutto non c’è vergogna nel chiedere aiuto.

Siamo circondati da migliaia di persone eppure, dentro, possiamo sentirci più soli che mai. Questo accade anche perché nessuno parla davvero di ciò che prova e si finisce per restare rinchiusi nel proprio dolore, ostinandosi a mostrare la maschera migliore e il sorriso più smagliante, anche quando dentro si sta morendo un po’ ogni giorno.

È da noi adulti che deve partire il cambiamento. Siamo noi a dover dimostrare che si può stare male, che si può chiedere aiuto e che non c’è nulla di sbagliato nel farlo.

I giovani, sempre più spesso, si rifugiano nei propri mondi fatti di social network, videogiochi, televisione e cellulari, luoghi nei quali cercano anche uno spazio per esprimere la propria solitudine. Ma se non siamo noi adulti a mostrare per primi che il dolore, l’ansia e la paura esistono e possono essere affrontati, come possiamo aspettarci che siano loro a farlo?

L’ascolto è l’unica via per provare a fermare quel vuoto che sembra avvicinarsi ogni giorno di più dentro di noi.