Mentre il pianeta tenta di riemergere dal torpore di un’epidemia globale, Giacinto si rifugia su una piattaforma nel mezzo dell’Adriatico. Cerca il silenzio, ma il mare gli restituisce un’apparizione surreale: un vecchio sbronzo, sosia perfetto di Jim Morrison, che approda sulla struttura a bordo di un pedalò biascicando i versi dei Doors.

È l’inizio di un dialogo serrato che attraversa due decenni di eventi, un viaggio vertiginoso che trascina il lettore dalle rivolte di piazza Taksim ai dirottamenti aerei, dalle rovine brutaliste dell’Est Europa ai bassifondi di Lagos e Sana’a.

In questo formidabile intreccio si muovono un’artista tedesca che stacca frammenti di cemento da monumenti abbandonati, uno scrittore accusato di plagio in cerca di una disperata riscossa, due gemelli nani che si proclamano consulenti occulti della Storia, uno jihadista lombardo in fuga verso il Califfato, un allenatore di calcio globe-trotter, mercanti d’armi fanatici dei Van Halen e attori mediocri in cerca di gloria a Nollywood.

Tra noir, spy-story e allucinazione pura, le loro esistenze si scontrano e si fondono in una danza frenetica. E mentre l’orizzonte si illumina di esplosioni che non sembrano più fuochi d’artificio, resta un’unica, inquietante domanda: chi sta scrivendo davvero il destino del mondo?

Adesso voglio il mondo: Lorenzo Mazzoni e il duende della letteratura

La casa editrice

Voglio unirmi all’autore, Lorenzo Mazzoni, nel ringraziare la casa editrice Caffèorchidea per aver creduto in questo libro e aver permesso al mondo di venirne a conoscenza. Tuttavia, il fatto che un capolavoro come quello che ho tra le mani – e che vi consiglio di procurarvi al più presto – abbia ricevuto decine e decine di rifiuti prima di incontrare Caffèorchidea, la dice lunga sulla qualità delle pubblicazioni di questo momento storico.

D’altronde, se il nome della casa editrice vi fa venire in mente Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, siete sulla strada giusta. Per questi editori, la militanza culturale è uno stile di vita.

Mazzoni, il re lucertola della letteratura contemporanea

Se avete la sfortuna di capitare spesso tra le mie recensioni, ormai lo sapete: Lorenzo Mazzoni ha tutta la mia ammirazione.

Diversi anni fa, durante un dolce e molto alcolico viaggio in Andalusia, conobbi la leggenda del duende: il demone della creatività di cui parlò anche Federico García Lorca, quello spirito che sorge visceralmente dal basso di ognuno di noi e trasforma la vulnerabilità in ispirazione artistica. Un’alchimia capace, in questo caso, di incollare il pubblico alle pagine di un libro.

Il duende di Mazzoni non ha l’aspetto di un folletto iberico. Somiglia piuttosto a un Jim Morrison un po’ invecchiato, a spasso in pedalò sull’Adriatico, con una Peroni in una mano e una canna nell’altra. Ma una cosa è certa: Mazzoni, Giacinto, Jaz o come diavolo si chiama, tiene el duende.

Adesso voglio il mondo

Il titolo del libro sembra quasi una dichiarazione d’intenti dello stesso autore. Seguendo la sua crescita artistica, si direbbe che il mondo se lo sia meritato, qualsiasi cosa significhi. Questo libro rappresenta infatti una decisa evoluzione della sua capacità letteraria, della sua abilità nel mescolare avvenimenti reali e storie.

In un viaggio lungo vent’anni incontriamo ancora una volta una miriade di personaggi perfettamente costruiti, in luoghi vicini e lontani. Alcuni così lontani che, personalmente, sono troppo ignorante per essere sicuro che esistano davvero. Un arco temporale che va dal 2000 al 2020, durante il quale noi individui delle cosiddette generazioni X e millennial ci siamo accorti di essere diventati giovani vecchi, dopo essere stati vecchi giovani.

Un romanzo che sublima l’imperfezione. Refusi lasciati qua e là, spesso e volentieri – alla faccia delle intelligenze artificiali – si trasformano in messaggi subliminali e pezzi di puzzle per le intelligenze naturali.

Una colonna sonora infinita, che in ogni capitolo diventa un sottofondo capace di arricchire e accompagnare l’esperienza stessa della lettura.

La quarta parete viene presa spesso, ripetutamente e volentieri a testate, fino a essere scardinata. Il lettore viene trascinato dentro il libro, non per mano, ma tirato proprio per un braccio.

Un loop in cui ogni passaggio può diventare lo spin-off di quello successivo, ma anche di quello precedente. Si finisce per essere irrimediabilmente avviluppati. Ecco perché affermo che quel gran genio di Mazzoni tiene el duende. Ma non fategli ascoltare i Van Halen.