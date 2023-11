Alcune poesie inedite di Riccardo Renzi

Per quanto concerne la poesia, Riccardo Renzi ha pubblicato due raccolte poetiche, Frammenti poetici, BookSprint, 2021 e ἀλήθεια, Sonnino, Edizioni La Gru, 2022, inoltre le sue poesie sono presenti nelle riviste Versi diversi, Inchiostro, Progetto Babele, Avanguardia e Ellin Selae, e nelle antologie Poets and Poems, Il cuore e le sue parole e Poeti per Alda.

Roma

Roma, città eterna, folgorante fiore, d’immensa bellezza, Nel passato suo dolce, affoga il ricordo, Un passato di gioia, un passato di gloria, Che del futuro toglie speranza. Come donna riflessa allo specchio, rimpiange la sua giovinezza. I fasti del passato riecheggiano in ogni angolo, rimbombano in ogni strada.

Inno alla tradizione contadina

Ormai sparuti e sempre più esigui son i fuochi e focaroni del 9 di dicembre. Fievoli lembi di fuoco salutano dal basso dei colli il passaggio della Madonna Nera che dalla Santa Terra a Loreto si dirige.

Settembre

Con forza

irrompe

settembre

nella calda estate,

l’odore del mosto

inebria la campagna e la impregna

di un’evocazione

dionisiaca,

corrono via

le lunghe giornate

come saette

lungo il cielo.

Le porte di un autunno

non più così distante

da Giano

son spalancate

come bocca.

Inverno spaccato

Cade

dipingendo grandi manti bianchi,

cade lenta,

quasi svolazzando,

come carezza in viso,

la neve di febbraio,

la neve dell’inverno spezzato,

a metà tra mancate fioriture

e brina mattutina.

Il cuore

Dell’immensità

il cuor mio

si tinge,

di quel

meschino sentimento

del tempo passato,

per mari e monti

ello si strugge,

alla perpetua ricerca

di pace,

come peregrino

nel deserto,

come forestiero metropolitano.

Cronos

Per gli irti colli,

per le cime tempestose,

per le valli,

per le ripe,

ovunque il sentimento

del tempo

si strugge,

brevemente

tutto distrugge,

tutto sgretola

quel Cronos funesto,

tutto appara,

ogni vita

logora,

ogni sentimento spezza,

i ricordi e la memoria tua

sgretola,

come fosse roccia

su per la cava,

come rivolo

fa col fosso,

come il fiore

diventa rosso.