“Appunti nell’anima” è una raccolta di piccole prose (ricordate Chair?), in cui lo scrittore con una sincerità disarmante e con indubbia onestà intellettuale mette a nudo sé stesso e rivela la propria interiorità. Questa è autentica prosa poetica. Tutto nasce da appunti, bagliori interiori, insight, epifanie. La cosa che più colpisce è la profondità dell’animo, frutto di un’incessante ricerca interiore. Come scrisse Tondelli in punto di morte non è la letteratura che salva ma l’amore e in questo libro l’amore ha un suo spazio, discreto ma sempre presente. Il lago di Iseo è l’archetipo del luogo ameno e al contempo un luogo dell’animo. Le parole sono ben ponderate, scelte con cura, selezionate dai meandri dell’inconscio. Questa è una ricerca stilistica pregevole perché è come se ogni parola sgorgasse dal profondo e poi venisse distillata. Ho i miei dubbi che esista un’anima immortale, ma se esiste è proprio questo mondo interiore, costituito da luci e ombre, descritto da Sorosina. Molto interessante è anche questa serie di corrispondenze tra il paesaggio e gli stati d’animo dell’autore. È apparentemente semplice la sua scrittura, ma solo di primo acchito e con uno sguardo superficiale perché Sorosina non delude mai e quando meno te lo aspetti ecco una folgorazione mentale, una piccola rivelazione interiore. La medietà stilistica è solo apparente perché sotto questo velo si nascondono talento, originalità, creatività, meditazione. Per scrivere questo libro ci sono voluti ascolto della propria voce interiore e delle voci del mondo. In fondo tutto nasce da “riflessi sull’acqua” e da “spiragli di luce”, ma poi lo scrittore giunge al chiaroscuro dei suoi sentimenti, alla contraddittorietà delle sue emozioni e passioni senza infingimenti, autoinganni, narcisismi, evitando intellettualismi, messe in abisso, giochi di specchi, tanto cari a coloro che con la loro intellettualità, vera o presunta, finiscono per essere troppo pretenziosi. La speranza è che questo suo ardore non rimanga più in silenzio perché avere “più appunti che risposte” è la postura esistenziale e autoriale più saggia e più equilibrata al giorno d’oggi, in cui “la gente non attinge più il necessario, ma il vano”. Un libro che fa riflettere e che rincuora perché dimostra che in ogni generazione c’è del buon vino, come scritto nel Talmud. Da leggere sicuramente, delicatamente, attentamente.
“Appunti nell’anima. Riflessi sul lago del cuore” di Carlo Sorosina…
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