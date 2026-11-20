Sorosina

“Appunti nell’anima” è una raccolta di piccole prose (ricordate Chair?), in cui lo scrittore con una sincerità disarmante e con indubbia onestà intellettuale mette a nudo sé stesso e rivela la propria interiorità. Questa è autentica prosa poetica. Tutto nasce da appunti, bagliori interiori, insight, epifanie. La cosa che più colpisce è la profondità dell’animo, frutto di un’incessante ricerca interiore. Come scrisse Tondelli in punto di morte non è la letteratura che salva ma l’amore e in questo libro l’amore ha un suo spazio, discreto ma sempre presente. Il lago di Iseo è l’archetipo del luogo ameno e al contempo un luogo dell’animo. Le parole sono ben ponderate, scelte con cura, selezionate dai meandri dell’inconscio. Questa è una ricerca stilistica pregevole perché è come se ogni parola sgorgasse dal profondo e poi venisse distillata. Ho i miei dubbi che esista un’anima immortale, ma se esiste è proprio questo mondo interiore, costituito da luci e ombre, descritto da Sorosina. Molto interessante è anche questa serie di corrispondenze tra il paesaggio e gli stati d’animo dell’autore. È apparentemente semplice la sua scrittura, ma solo di primo acchito e con uno sguardo superficiale perché Sorosina non delude mai e quando meno te lo aspetti ecco una folgorazione mentale, una piccola rivelazione interiore. La medietà stilistica è solo apparente perché sotto questo velo si nascondono talento, originalità, creatività, meditazione. Per scrivere questo libro ci sono voluti ascolto della propria voce interiore e delle voci del mondo. In fondo tutto nasce da “riflessi sull’acqua” e da “spiragli di luce”, ma poi lo scrittore giunge al chiaroscuro dei suoi sentimenti, alla contraddittorietà delle sue emozioni e passioni senza infingimenti, autoinganni, narcisismi, evitando intellettualismi, messe in abisso, giochi di specchi, tanto cari a coloro che con la loro intellettualità, vera o presunta, finiscono per essere troppo pretenziosi. La speranza è che questo suo ardore non rimanga più in silenzio perché avere “più appunti che risposte” è la postura esistenziale e autoriale più saggia e più equilibrata al giorno d’oggi, in cui “la gente non attinge più il necessario, ma il vano”. Un libro che fa riflettere e che rincuora perché dimostra che in ogni generazione c’è del buon vino, come scritto nel Talmud. Da leggere sicuramente, delicatamente, attentamente.