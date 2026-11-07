La letteratura classica può ancora sorprenderci, soprattutto quando la rileggiamo attraverso uno sguardo contemporaneo, capace di coglierne l'ironia e le contraddizioni. In questo contributo, Martina Costa ci accompagna tra le pagine dell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto, raccontando la storia di Angelica e Medoro con uno stile vivace, ironico e irriverente. Ne emerge una riflessione sull'amore, sulla libertà di scegliere e sulle convenzioni sociali, in cui le grandi imprese cavalleresche lasciano spazio ai desideri e alle decisioni individuali.

Angelica scappa. E fin qui, direte voi, niente di nuovo sotto il sole del Rinascimento. Solo che stavolta Angelica ha deciso che non vuole rimanere un istante in più. È sola, ha paura, ma tiene ben strette le redini del suo fidato cavallo. Perché scappa? Semplice: vuole sentirsi libera. Libera di non amare, libera di non corrispondere, libera di correre o di fermarsi, libera persino di mandare all’aria la nobiltà. Libera, punto.

Ora, fermatevi un attimo. C’è una cosa che nel caos del quotidiano tendiamo a dimenticare bellamente: quella spinta invisibile che ci rende liberi senza neanche darcene conto, che è l’implicita voglia di essere noi stessi. Un lusso a cui nessuno può mettere i freni. E Angelica, da brava ribelle dell’inconscio, lo sa benissimo. Perciò fugge. Fuga numero uno: la faida tra cugini coalizzati pur di metterle l’anello al dito. Fuga numero due: la prospettiva alquanto cupa di doversi innamorare per forza di uno dei tanti contendenti. Fuga numero tre: l’ansia perenne di sentirsi un pacco postale affidato a qualcuno. E non è detto che quel qualcuno sia il duca di Baviera. Insomma, Angelica vuole la libertà. Quella vera. E siccome non la sente addosso, giù a galoppare tra boschi di pini e foreste sconfinate, in mezzo a paesaggi che non sa nemmeno pronunciare.

Ma la vita ci mette lo zampino. Infatti, mentre Angelica corre, finisce in una radura e riconosce all’istante delle piante: dittamo, panacea. Le stesse pozioni che le aveva insegnato a mescolare suo padre laggiù in India, quando l’arte medica era una cosa seria che doveva essere tramandata di generazione in generazione. Vorrebbe tirare dritto, ma qualcosa laggiù in fondo la blocca. C’è «un giovinetto languir ferito, assai vicino a morte», che piange disperato perché il suo re è rimasto lì, all’aperto, senza neanche una degna sepoltura. Costui si chiama Medoro.

Ed è qui, signore e signori, che scatta la favola. Anzi -mi diverto a scrivere-, la luna di miele. Solo che prima dobbiamo farla scendere da quel cavallo. Mettiamo le cose in chiaro: Angelica non è una cattiva. Non è una che si volta dall’altra parte per schivare le responsabilità, altrimenti il colpo di fulmine che sta per prenderla in pieno petto sarebbe falso. Lei non ha più niente da perdere: è pur sempre una regina, sangue del buon Galafronm, ma le etichette le allergizzano la pelle; lei vuole essere libera.

Sappiamo con certezza perché Angelica scende dal cavallo: «insolita pietade in mezzo al petto si sentì entrar per disusate porte», attenzione! «che lei fe’ il duro cor tenero e molle». Angelica scappa, ma rimane intrappolata, questa volta dalla pietà. Pietà non è qui un termine dispregiativo: è il primo segnale di arresto. «Non fuggo più», pensa Angelica, «devo restare». Così scende dal suo cavallo – sì, questa volta sul serio, ve lo giuro-, e si trova faccia a faccia con due occhi chiari. Ma Angelica non ha tempo per pensarci, deve fare qualcosa di concreto per aiutare questo ragazzo sanguinante, ferito e triste. Inizia a gironzolare per il bosco, si ricorda di aver visto quelle erbe dal potere curativo; intanto, ferma un pastore che, allo stesso tempo, cercava una giovenca dispersa da giorni -figurarsi se Angelica se ne frega qualcosa della giovenca-, lo prende a braccetto, lo fa montare in sella e «seco lo trasse». Non lascia il tempo di spiegare: lo mette in sella e via.

La scena che si parata davanti è da codice rosso: Medoro perde molto sangue dalla ferita ed è più vicino alla morte che alla vita. Ma la nostra eroina è un fulmine: sminuzza, impasta, crea una pappetta miracolosa e la spiaccica sulla ferita. Medoro si riprende alla grande. Però. Però. Medoro non dice una parola. Anzi, appena riprende le forze, sale anche lui sul cavallo. Non ridete, cari lettori. Però lo aveva detto: lui si disperava perché il suo re non aveva avuto degna sepoltura. Comunque, Angelica gli fa cenno di andare. Lei, dal canto suo, non rimonta in sella per andarsene. Ve l’avevo detto. Il motivo? Semplice: si è “intenerita”. Vederlo mezzo morto l’ha stesa. E il passo successivo non lascia scampo: «Poi vistone i costumi e la beltade, roder si sentì il cor d’ascosa lima». Cara la mia Angelica… Ti sei innamorata di uno sconosciuto di cui sai solo quello che è successo dieci minuti prima. Dell’umile soldato saraceno sei già cotta a puntino, e non sai darti pace: parli di un’ascosa lima, di un tormento invisibile e impercettibile che però scava dentro.

Nel frattempo, torna sulla scena il pastore -che non ha ritrovato la giovenca- e, impietosito pure lui, apre ai baldi giovani la sua casetta tra i monti. Ad Angelica la location piace. Si rimbocca le maniche, cura le ferite di Medoro e, facendolo, finisce per curare (o meglio, scombinare) le proprie. Perché, come ci ricorda il nostro Ariosto, «in minor tempo si sentì maggiore piaga di questa avere ella nel cuore». Una gioia e un dolore: Medoro guarisce, Angelica si ammala d’amore. «Assai più larga piaga e più profonda nel cor sentì da non veduto strale, che da’ begli occhi e da la testa bionda di Medoro ventò l’Arcier c’ha l’ale».

Passano i giorni, ma la piaga di Angelica «più s’apre e più incrudisce quanto più l’altra si ristringe e salda». E si arriva sul punto di non ritorno: Angelica, dopo tanto fuggire, si ferma. E si prende ciò che vuole. Ha le idee chiare -e mi piace-: «Se di disio non vuol morir, bisogna che senza indugio ella se stessa aiti».

Così domanda una ricompensa per quel colpo d’amore che Medoro le aveva inferto, forse senza rendersene conto. Angelica, senza alcun tipo di pudore, si avvinghia a Medoro e se lo bacia. E sapete a chi pensa immediatamente? A Orlando! Sì, proprio a lui. Che film! Angelica -grandiosa donna Angelica- nella sua mente gli dice: “Che valore ha la vostra grande gloria? Quale premio riceve il vostro servizio? A che serve la vostra decantata nobiltà?”. Tutti li cita, Angelica, i suoi corteggiatori. Li elenca tutti, li liquida tutti, riducendo a zero secoli di prove eroiche e duelli leggendari.

Qui l’Ariosto dà il meglio di sé, sfoggiando un’ironia certosina che ti prende per i capelli e ti trascina dentro la pagina. Risultato? Angelica e Medoro si barricano in casa per un intero mese. Devono, testuali parole, «ricrearsi» a suon di un amore insaziabile. E quando finalmente escono, non perdono tempo: lo urlano al mondo. Incidono i loro nomi sui muri delle grotte, sulle cortecce degli alberi, sui sassi. Ovunque. La chiusura è un capolavoro: «Angelica e Medoro, in varii modi legati insieme di diversi nodi». E il più bello è proprio quello: un amore che non ti incastra, ma ti ingloba, ti sigilla e ti suggella.

Direzione Catai per la luna di miele di Angelica e Medoro. Ma prima di partire davvero, c’è una piccola formalità che Angelica compie, quasi un’ultima ironica firma: in segno di gratitudine e di commiato al passato, lascia al buon pastore il bracciale che Orlando le aveva donato tempo prima. Un oggetto preziosissimo, che per lei ormai non ha più alcun valore.

È qui che la storia fa quel salto di verità che rende l’Ariosto immortale. Perché mentre Angelica e Medoro si godono la loro vera, umana, terrena luna di miele in Oriente, lontani da armature, doveri e guerre, lassù, nei cieli, la Luna si sta preparando a riempirsi di tutto ciò che gli uomini perdono sulla Terra: regni, lacrime, promesse vuote e… il senno del paladino Orlando.

La nostra bella Angelica si è finalmente ripresa la sua vita, è felice e innamorata; Orlando innamorato lo è ancora quindi si rimette a cercarla. E vagando tra i boschi, quasi come in un incubo, inizia a trovare quei nomi incisi sui sassi e sulle cortecce. E tocca mandare un carro di fuoco a recuperare i cocci di un amore che per alcuni è stato il paradiso, e per altri la fine del mondo.

Quindi, mi raccomando: occhio a quando chiedete la Luna… non si sa mai quale vi capiti tra le mani!