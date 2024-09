“Ascoltami quando sto zitto”: Il potere del silenzio in un libro illustrato per bambini

Un libro illustrato per bambini che analizza il potere del silenzio e della comunicazione non verbale attraverso la storia di un orsetto riflessivo. Guarda il video su YouTube.

Oggi parliamo di un libro illustrato davvero molto carino della casa editrice orecchio acerbo.

Il libro illustrato “Ascoltami quando sto zitto” di Zornitsa Hristova e Kiril Zlatkov sarà in libreria a partire dal 13 settembre.

Ascoltami quando sto zitto

Il piccolo albo parla di un orsetto molto acuto che, si interroga sull’importanza della parola non verbale. Le pagine dell’albo sono composte dal bianco e dal nero, abbiamo elementi chiaroscurali che, tingono le pagine quando più chiare, quando più scure. I colori giocano un importanza fondamentale nell’albo perché, fin da subito mettono in evidenza la ricerca e il dubbio che si insinua nell’orsetto.

Il nostro piccolo orsacchiotto si interroga sul potere della parola e dei silenzi chiedendosi se, le parole hanno il potere di giungere dove, possono alle volte arrivare i silenzi. È si, i silenzi sono messaggeri importanti che, alle volte rivelano più di ciò che tutti noi vorremmo e sapete perché? Perché in comunicazione non si può non parlare, il non verbale, composto dai nostri gesti e, dalle nostre espressioni parla per noi molto di più della parola.

Ecco perché l’albo “illustrato ascoltami quando sto zitto” è un dono per noi e per i nostri piccoli.

Zornitsa Hristova

Zornitsa Hristova è nata nel 1974 e ha studiato filologia inglese all’Università di Sofia, in Bulgaria, perfezionandosi poi all’Università di Oxford. Traduttrice di spicco, ha portato in lingua bulgara autori del calibro di Robert Frost, Julian Barnes, Don DeLillo, Jhumpa Lahiri e Tony Judt. Oltre a tradurre, è anche autrice di diversi libri per bambini, molti dei quali illustrati dal suo collaboratore Kiril Zlatkov. È cofondatrice della casa editrice Tochitza, e le sue opere sono state tradotte in varie lingue. Zornitsa ha vinto numerosi premi prestigiosi, tra cui il Premio Hristo G. Danov (per “Ascoltami quando sto zitto” e “Un assaggio di geografia”), il Leone d’Oro (per “Una giornata al museo”), il Premio Peroto, e il Premio dell’Unione dei Traduttori Bulgari (per la traduzione di “Rumore bianco” di Don DeLillo). Ha inoltre ricevuto il Premio Krystan Dyankov per la traduzione de “Il falò delle vanità” di Tom Wolfe. Attualmente è anche redattrice capo del media online per bambini Vijte.

Kiril Zlatkov

Kiril Zlatkov, nato a Varna nel 1969, è un artista visuale e grafico di grande rilievo. Diplomato all’Accademia di Sofia, ha esposto le sue opere in diverse mostre personali e collettive, e si è fatto notare anche nel campo del design tipografico. La sua carriera si estende oltre l’arte visiva tradizionale, includendo il design grafico, ambito in cui ha ricevuto importanti riconoscimenti, come il Premio nazionale Hristo G. Danov del Ministero della Cultura (per “Ascoltami quando sto zitto”) e il Leone d’Oro per il design e le illustrazioni della raccolta di opere di Daniil Kharms. Ha inoltre ottenuto premi alla Triennale di Stage Poster e il Gran Premio al Concorso Chopin 200. Nel 2013 ha curato la mostra collettiva New Bulgarian Typography, riproposta nel 2019. Oltre a progettare libri e illustrazioni, Kiril lavora nel campo della tipografia, creando nuovi caratteri tipografici e insegnando alle nuove generazioni, promuovendo l’autenticità del cirillico bulgaro.

