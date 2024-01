“Asian Girls” di Davide Donadio, un libro con tanti livelli di lettura

È sicuramente un romanzo che non passa inosservato “Asian Girls” che Davide Donadio ha pubblicato con La Clessidra Editrice. Il protagonista della storia è il Professor Bimko, un uomo colto e brillante, che si trova immerso in una crisi esistenziale prematura a quarantatré anni. Dopo essere stato abbandonato dalla moglie, l’uomo vive un’epifania personale che lo spinge a prenotare un biglietto aereo per Pechino con l’obiettivo di cercare la “Bellezza” tra le donne orientali, per le quali ha sempre avuto una predilezione sin da giovane.

La Cina, la Corea e il Giappone diventano dunque per Bimko il palcoscenico di un viaggio alla ricerca del proprio harem personale e della bellezza metafisica. La trama si sviluppa in modo bizzarro e surreale mentre il protagonista del romanzo di Davide Donadio cerca di realizzare il suo eccentrico sogno. La lettura è arricchita da momenti di ironia e divertimento che si fondono con le riflessioni del protagonista e con il panorama particolare in cui si svolge la trama. Il risultato è una miscela unica che parla della vita, dell’amicizia e della libertà in un modo originale, talvolta esagerato, ma con un risultato accattivante. La filosofia si diffonde tra le pagine del libro in modo inaspettato, assumendo sempre più importanza, soprattutto nella parte finale. “Asian Girls” si presenta dunque come una piacevole e riflessiva commistione di emozioni. Ad un’analisi più approfondita del testo, però, emergono dinamiche tra i personaggi che racchiudono una riflessione dalle tinte più profonde, andando ben oltre le vicende comiche ed erotiche che vengono narrate da Davide Donadio.

Si affrontano infatti temi quali l’importanza dell’amicizia, la sfida nel dare significato alla propria esistenza e la libertà individuale che trascende le convenzioni della società. Il libro è arricchito dalla presenza di citazioni come omaggio alla cultura giapponese e cinese e, sebbene in minore misura, a quella coreana. L’artista reggiano Marco Cagnolati ha realizzato inoltre una serie di tavole artistiche ispirate al romanzo. Davide Donadio, amante degli studi linguistici e letterari, negli ultimi anni ha approfondito la conoscenza della cultura giapponese e cinese dedicando gran parte del suo tempo e dei suoi sforzi a questa passione. Ha trascorso alcuni periodi in Asia Orientale e proprio durante un soggiorno di alcuni mesi a Tokyo, nel 2022, ha scritto il suo romanzo “Asian Girls”.





