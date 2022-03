Vignetta sull’aumento delle spese militari al 2% del Pil

Aumento spese militari is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license. Sei libero di condividere, pubblicare e riutilizzare questa vignetta a condizione di menzionare l’autore ed inserire un link a questa pagina.

Il governo mette la fiducia sul Dl Ucraina ma senza il provvedimento che porta la spesa militare italiana al 2% del Pil. Un aumento di circa 12 miliardi di euro. Da 26 a 38 miliardi di euro di spesa ogni anno per le armi. Il termine per l’aumento della spesa militare non sarà più il 2024 ma il 2028.

L’aumento delle spese militari, quindi, ci sarà ma viene rimandato e viene reso graduale. Una soluzione che piace a tutte le forze politiche in Parlamento per evitare la crisi di governo.