Biografia di Greta Thunberg fondatrice del movimento Fridays For Future

Con questa biografia di Greta Thunberg cerchiamo di capire meglio chi è questa giovane ragazza diventata simbolo mondiale della lotta ai cambiamenti climatici.

Chi è Greta Thunberg?

Greta Thunberg è una studentessa svedese che all’età di 15 anni, nell’agosto del 2018, ha deciso di sedersi davanti al Riksdag, sede del Parlamento svedese, per chiedere al governo di rispettare l’accordo di Parigi e ridurre le emissioni di Co2. In seguito alle elezioni del settembre 2018 ha continuato a manifestare tutti i venerdì, fondando il movimento studentesco Fridays For Future. A Greta è stata diagnosticata la sindrome di Asperger, disturbo dello spettro autistico.

L’attivismo ambientalista di Greta dopo il 2018

Il successo delle manifestazioni di Greta Thunberg è stato immediato grazie alla diffusione mediatica. Nel dicembre del 2018, pochi mesi dopo le sue prime manifestazioni, ha parlato al vertice Cop24 dell’Onu in Polonia. Nel gennaio del 2019 è intervenuta al Forum Economico Mondiale in Svizzera invitando gli economisti ad avere paura dei cambiamenti climatici. Il 15 marzo 2019 si è tenuto lo sciopero mondiale per il clima e Greta ha partecipato alla manifestazione nella città di Stoccolma.

Il 16 aprile 2019 ha parlato alla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo invitando i politici ad assumersi le responsabilità e a prendere decisioni precise ed inequivocabili. Il 17 aprile ha incontrato Papa Francesco a Roma che aveva già preso posizione a difesa del pianeta attraverso l’enciclica Laudato si’.

Nell’agosto del 2019 Greta Thunberg ha partecipato al summit per il clima dell’Onu a New York. Nel suo discorso ha accusato i leader mondiali di non fare abbastanza e di non rendersi conto della gravità della situazione. L’attenzione mediatica della sua partecipazione al summit è stata amplificata dal viaggio attraverso l’oceano in barca a vela. La barca che Greta ha utilizzato per recarsi negli Stati Uniti era dotata di pannelli solari e ad emissioni zero.

Il libro di Greta Thunberg

Si chiama La nostra casa in fiamme il libro che racconta la storia della famiglia di Greta. Scritto da Greta con l’aiuto dei genitori, il libro è uscito in Italia nel maggio del 2019 edito da Mondadori. Racconta la storia della propria famiglia e i cambiamenti climatici in Svezia che hanno portato Greta a diventare attivista per il clima e a diventare vegana. Ma il libro è anche un invito a trattare il cambiamento climatico come un’emergenza e a organizzarsi per affrontare questa sfida.

Greta viaggia nel tempo?

Greta Thunberg viaggia nel tempo? Viene dal futuro? Quanti anni ha? Sono alcune domande che in molti si sono fatti dopo aver guardato una foto del 1898 dell’University of Washington Libraries che ritrae dei ragazzi cercatori d’oro. Una ragazza somiglia molto a Greta e come lei porta delle treccine.

foto del 1898 dell’University of Washington Libraries

La foto è reale e non è una bufala. La somiglianza è sorprendente ma non possiamo credere che Greta venga dal futuro, né, tantomeno, che venga dal passato per metterci in guardia sui pericoli che corriamo nel futuro per i cambiamenti climatici.