Bollettino numero 2 della Newsletter umoristica

Benvenuti al bollettino numero 2 di questa nuova Newsletter umoristica. In questo secondo bollettino abbiamo tre articoli di carattere politico e sociale. Prima di leggere gli articoli vi ricordo di leggere le avvertenze umoristiche, suggerite in particolar modo per quelle persone dai tratti più suscettibili e ghignosi.

Il primo articolo I morti del naufragio di Cutro funzionali al governo, scritto da Arturo Cianuro, presidente dell’Associazione Nazionale delle Camicie a righe, riguarda il tragico evento accaduto pochi giorni fa sulle coste della Calabria con la morte di decine naufraghi migranti, tra cui molti bambini. In questo articolo Arturo Cianuro espone il pensiero della propria parte politica sull’immigrazione, sulla possibilità di morire in mare e sulla responsabilità di rimanere in patria.

Il secondo articolo Andrea, la gazza e l’importanza di credere in Zeus è un articolo umoristico a cura di Elia Nadir che rappresenta la metafora di Zeus come il principio del dogma, come l’unico mondo che riusciamo ad immaginare, indiscutibile interpretazione della realtà, delle aspirazioni individuali e dei rapporti sociali.

Il terzo articolo si chiama Decreto rave party: la nota dei discount italiani, scritto da Ciro Schietto, che riporta le dichiarazioni di Alvaro Palanca, presidente dell’Associazione Discount Italiani riguardo il decreto anti-rave approvato dal governo. Tanti i dubbi e gli interrogativi sollevati dal commendator Palanca, tra cui la preoccupazione per le conseguenze negative in termini economici per questo provvedimento.

Se anche gli articoli di questo secondo bollettino hanno provocato in voi amarezza, ricordate di iscrivervi alla Newsletter umoristica attraverso il modulo qui sotto.

